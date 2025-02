Politica e cronaca a “Caffè Corretto” 

Politica, con i commenti sull’approvazione in Consiglio regionale della mozione sul conflitto di attribuzioni tra Regione e Governo sulla vicenda della decadenza della governatrice Alessandra Todde, cronaca cittadina con la questione degli ecocentri in città e poi un’iniziativa dell’Università di Cagliari. Sono gli argomenti di cui si parlerà questa mattina su Radiolina a “Caffè Corretto”, condotto dal giornalista dell’Unione Sarda Giuseppe Deiana, in onda a partire dalle 8.30 e fino alle 10.