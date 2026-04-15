Polisportiva Seulo in lutto: scompare il presidente 

Seulo piange la scomparsa a soli 66 anni di Roberto Mameli, colonna portante e cuore pulsante della Polisportiva Seulo 2010. Non solo un dirigente ma il simbolo di un amore viscerale per i colori del proprio paese, ai quali ha dedicato la vita con passione instancabile.

Dal 2021 ricopriva con orgoglio la carica di presidente, guidando la società con la saggezza di chi ha sempre vissuto il calcio dal campo e dietro le quinte. Con lui se ne va un pezzo di storia del pallone locale, un uomo che ha fatto del servizio alla comunità la sua missione sportiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA