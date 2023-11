Polisportiva Ferrini, 75 anni di storia tra sport e inclusione 

Ha compiuto 75 anni ma non li dimostra. La Polisportiva Ferrini guarda al futuro con una serie di progetti basati sulla stessa filosofia: lo sport come integrazione. «Siamo un grande oratorio laico», spiega il presidente Roberto Maxia, «anche perché la Polisportiva nel 1948 è nata a Villanova nel circolo San Luigi Gonzaga della parrocchia di San Giacomo. Il filo conduttore è sempre stato lo sport per eliminare ogni barriera, da quella economica a quella sociale per arrivare a quella fisica. Noi seguiamo quelle orme».

Le sedi

In questi giorni si respira aria di festa nella cittadella sportiva di viale Marconi. Prima le sedi storiche sono state diverse: via Cimarosa, piazza Galilei, via Satta e via Galvani. Poi il trasferimento in viale Marconi grazie al suo storico presidente, Gian Piero Polese. L’impianto è stato realizzato su 2 ettari, concessi dalla Regione Sardegna. Ci sono un campo di calcio a 11 in erba sintetica, uno da hockey, quattro di padel, tre di padbol, due di calcio a 5 e una zona fitness. Affiliata a diverse federazioni sportive ha praticato nei suoi 75 anni di vita anche scherma (il suo primo presidente, Giovanni Cantone, fu uno schermidore), pallacanestro, pesca sportiva, tennis tavolo, pallavolo e atletica leggera. Recentemente è stata premiata con la medaglia d’oro al merito sportivo del Coni.

Numeri e progetti

I soci sono una cinquantina, con 150 tra tecnici e dirigenti. I tesserati, tra agonisti, amatori e settore giovanile, sono più di mille. Dal 1999 il presidente è Maxia. Proseguire con la morte di Polese non è stato facile. «Quando Piero ci lasciò improvvisamente, non erano molti quelli che avrebbero scommesso sulla continuità dell’associazione. Grazie alla sua innata capacità organizzativa ereditammo un sogno che abbiamo perseguito». I consiglieri che affiancano il presidente sono Pietro Caddeo, Alberto Ruggeri, Paolo Figus, Ugo Rizzo e Oliviero Pintus. Numerosi i successi nelle varie discipline. «Ma la Polisportiva è sempre più impegnata nel sociale: lo sport è strumento di inclusione e coesione sociale», evidenzia Maxia. Tra i progetti: la formazione di una squadra paralimpica di calcio e una di padel in carrozzina, uno di sport nel carcere di Uta con il coinvolgimento di 50 detenuti alla pratica sportiva. E poi sono in programma un’edizione del torneo Polese di calcio giovanile, uno internazionale di hockey a 5, manifestazioni di nuoto, le Ferriniadi e l’inaugurazione di una superficie polivalente per touch-tennis, pallavolo e basket tre contro tre.

