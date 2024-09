Polisportiva, emozioni senza fine 

Era il 30 maggio 1973 quando un gruppo di appassionati di sport si riunì nell’allora sede del Municipio, in piazza Manzoni, per costituire la Polisportiva Marrubiu. Qualcosa più di una semplice associazione sportiva, una realtà presente anche oggi nella vita dei marrubiesi. A indossare la maglia granata sono stati in migliaia, ormai, tra calcio, basket, atletica, tennis e pallavolo.

La nascita

Quella sera erano in 31 a mettere le basi dell'associazione più longeva di Marrubiu. Alla guida Orfeo Pinna, il primo dei 13 presidenti della storia societaria. «In un paese in cui c’era poco e niente per i giovani – ricorda Pinna – abbiamo avuto questa opportunità e provato a far partire le attività, assieme alle tante persone che mi hanno sostenuto. C’era grande entusiasmo: noi avevamo ancora il ricordo delle gesta del ciclismo che ascoltavamo alla radio. E su questa spinta siamo partiti».

La festa

Domenica, dalle 10, nel palazzetto della zona sportiva, un’intera giornata di celebrazioni con un quadrangolare di basket (oltre ai padroni di casa anche i cugini di Terralba, Mogoro e Azzurra Oristano) e i riconoscimenti per i vecchi dirigenti che hanno contribuito alla crescita e al successo della Polisportiva. «Quando ho saputo della festa – prosegue Pinna – ho provato enorme emozione e la notte non ho dormito. Mi ha portato indietro nel tempo, con sentimenti difficili da esprimere. È una sensazione bellissima sapere che dopo tanti anni prosegue questa storia».

Il legame

«Dopo 51 anni dalla nascita – commenta il presidente, Luca Valongo – l’associazione continua a essere al centro della vita del paese. A Marrubiu quasi tutte le famiglie hanno avuto almeno un componente che ha partecipato alla società e la festa che abbiamo organizzato vuole essere soprattutto un omaggio nei confronti di chi ha scritto questa storia. Storia che speriamo di portare avanti ancora a lungo». La Polisportiva, che conta oltre 30 tesserati, sarà presente con due squadre nei principali campionati regionali di basket.

«Grande traguardo»

«Si celebra un grande traguardo – commenta il sindaco Luca Corrias - raggiunto con l'impegno e la passione per lo sport. Oggi quella stessa visione è ancora viva grazie al lavoro collettivo unito alla determinazione di chi continua a investire nello sport come collante sociale. L'associazione è divenuta un punto di riferimento per l'intera comunità».

Un traguardo speciale merita una festa speciale. «Renderemo il giusto omaggio – conclude l’assessore, Matteo Ciccu - all'associazione più longeva della nostra comunità. Un grazie da parte della nostra amministrazione a tutte le persone che in tanti anni sono riuscite a formare e indirizzare allo sport centinaia di bambini e ragazzi».

