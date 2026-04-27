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Sinnai.
28 aprile 2026 alle 00:25

Polisolidale, statuto modificato su indicazione dell’Anac 

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Il Consiglio Comunale di Sinnai ha approvato la delibera d’indirizzo relativa alla Fondazione Polisolidale che si occupa dei servizi sociali anche a Burcei e Maracalagonis. Il documento, redatto dalla segretaria comunale nella sua funzione di responsabile del settore, Lucia Pioppo, è stato approvato all’unanimità. Sette gli emendamenti della minoranza, presentati con l’obiettivo di uniformare il testo a quello già approvato dal Comune di Maracalagonis. Tre sono stati approvati. Il punto centrale delle proposte riguardava l’urgenza di adeguare lo statuto della Fondazione alla direttiva Anac, che ha accertato «un’incompatibilità per un incarico apicale nella governance dell'ente».

Le proposte correttive sono state illustrate dai consiglieri di minoranza Lobina, Loi e Zucca con interventi dei consiglieri Cappai e Casula per l’opposizione e di Usai, Porceddu, Giglio, Mallocci e Leoni per la maggioranza.

Per la minoranza, «l’approvazione della delibera, segna un passo avanti nell'adeguamento dell'ente, sebbene resti aperto il tema del pieno recepimento delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione». (r. s.)

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