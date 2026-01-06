Polineuropatia molto frequente 

Quali complicanze neurologiche?

Le complicanze neurologiche del diabete sono molteplici e correlano con la durata di malattia, il tipo di diabete e l’inadeguato controllo dei valori glicemici. Il coinvolgimento del sistema nervoso periferico può interessare fino al 50% dei pazienti: la forma più frequente è la polineuropatia distale simmetrica, caratterizzata da formicolio, intorpidimento e talora dolore inizialmente ai piedi e poi alle mani, spesso associata a disturbi nella deambulazione. Il danno ai nervi può essere variabile, configurandosi in quadri clinici differenti. Il diabete è un fattore di rischio indipendente per l’ictus ed è associato ad un aumentato rischio di declino cognitivo.