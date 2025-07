Polina Semionova illumina “La nuit des étoiles” a Olbia 

Sulle punte, dai più prestigiosi teatri del mondo al palcoscenico vista mare di Olbia: sotto un cielo di stelle, va in scena, questa sera alle 21.30, “La nuit des étoiles”, una parata di star del balletto a illuminare piazza Crispi e la seconda edizione del gala di danza classica di respiro internazionale, organizzato dal centro StageOne, direzione artistica Mavi Careddu, con il contributo della Regione. Una serata in due atti tra grandi classici e avanguardie coreografiche contemporanee, sul palco la tecnica accademica impeccabile e l'espressività di nove danzatori e della special guest, Polina Semionova.

L’etoile russa

Prima ballerina dello Staatsballet di Berlino, russa, con formazione al Bolshoi, è una delle danzatrici attualmente più celebrate dalla critica e dal pubblico per la perfetta fusione tra tecnica e grazia. Classe 1984, Polina Semionova è già stata ospite delle più famose compagnie del mondo e tra i suoi partner vanta danzatori del calibro di Roberto Bolle. A Olbia, l'etoile balla con il dancer Martin Ten Kortenaar, in due pas de deux di repertorio: l'iconico Il lago dei cigni nella versione originale del coreografo francese Marius Petipa, e Carmen, secondo la passione di Roland Petit.

I protagonisti

Dal Teatro alla Scala di Milano, i due primi ballerini, Martina Arduino e Marco Agostino, ballano due estratti del repertorio ottocentesco, di rara esecuzione, opere storiche di successo della compagnia di ballo dell'omonimo teatro: il gran ballo mimico Excelsior e Sylvia, la favola pastorale di Torquato Tasso. Ninfe e cacciatori, anche, le due étoiles del Royal Ballet di Londra, Letizia Dias Domingues e Francisco Serrano, in Diana e Atteone, tra pose drammatiche, salti veloci e piroette, fino alle atmosfere struggenti del brano contemporaneo This bitter earth. Sul palco, anche, il celebre Don Chisciotte portato in scena dalla solista dello Staatsballet di Monaco, Elizabeth Tonev, accompagnata dal primo ballerino del Dutch National Ballet di Amsterdam, Giorgi Potskhishvilii, i balletti Le corsaire, tratto dal poema di Lord Byron, e Fiamme di Parigi, che risuona della Rivoluzione francese, interpretati dalla prima ballerina dell’Hungarian National Ballet, Erina Yoshie, e dal collega del National Opera Bucarest, Jorge Barani. Madrina della serata, confermata dopo il successo della scorsa edizione, la ballerina albanese, Anbeta Toromani, che ha spiccato il volo dal talent show di Maria De Filippi fino a calcare i palcoscenici delle più importanti arene nazionali. A presentare il gran galà della danza, l'attore e conduttore televisivo, Beppe Convertini.

«Il mio amore per l’Italia»

In attesa che si alzi il sipario, raggiunta ieri nel backstage l'etoile d’eccezione, Polina Semionova, ha detto: «È la prima volta per me sul palcoscenico di questo galà e non vedo l'ora, amo l'Italia e adoro esibirmi per il pubblico italiano: metterò tutto questo amore e questa passione nelle mie performance qui a Olbia».

