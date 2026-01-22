VaiOnline
Domani alle 19 (turno B) al Teatro Lirico
23 gennaio 2026 alle 00:10

Polina Osetinskaya e Maxim Vengerov 

Domani alle 19 (turno B) è in programma, in un’unica serata davvero imperdibile, l’esibizione del celebre virtuoso del violino Maxim Vengerov che ritorna a Cagliari dopo 23 anni (ultime esibizioni: maggio 2002, febbraio e novembre 2003). Prediletto da Mstislav Rostropovich, Maxim Vengerov è ancora uno dei talenti violinistici più interessanti, balzato alla ribalta giovanissimo e già compagno di viaggio di grandi direttori, da Zubin Mehta a Daniel Barenboim. Maxim Vengerov si esibisce in duo con la pianista russa, applaudita in tutto il mondo, Polina Osetinskaya.

Il programma musicale prevede: Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte op. 137 D. 408 di Franz Schubert; Sonata in Sol maggiore per violino e pianoforte op. 134 di Dmitrij Šostakovič; Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte op. 108 di Johannes Brahms.

