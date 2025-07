Poligono inquinato: «Maggiori controlli per tutelare l’ambiente» 

«Non c’è tempo da perdere. Bisogna istituire subito l’osservatorio ambientale permanente». Il Comune di Teulada chiede maggiori controlli nel poligono chiamando in causa Regione e ministero della Difesa. Il sindaco Angelo Milia lunedì prossimo lo ribadirà anche in prefettura a Cagliari. Nel paese sulcitano c’è preoccupazione per l’inquinamento e per la sorte degli allevatori che lavorano nei terreni all’interno della base.

La preoccupazione

«In seguito alla comunicazione del 17 luglio da parte del comando militare, relativa al superamento delle soglie di contaminazione in alcune aree del Poligono – dice Milia – l’amministrazione comunale esprime preoccupazione per le possibili ricadute sul comparto agropastorale, sul personale, civile e militare, che opera all’interno dell’area e sull’immagine del territorio. In un contesto già segnato da difficoltà economiche, ogni misura di interdizione rappresenta un ulteriore elemento di incertezza per famiglie e aziende che vivono di allevamento. Le criticità emerse riguardano porzioni circoscritte del territorio e sarà fondamentale chiarire al più presto gli aspetti tecnici legati alla contaminazione, basandosi su dati oggettivi e condivisi».

Allarme inquinamento

Gli esiti delle analisi chimiche sui alcuni campioni di terreno hanno confermato il superamento delle cosiddette “concentrazioni di soglia di contaminazione del suolo”. È stata rilevata la presenza oltre i limiti consentiti di cadmio, piombo e tallio, come si legge nella lettera inviata al Comune dal Primo Reggimento Corazzato della caserma di San Portedda. L’inquinamento interessa in particolare anche le aree utilizzate dagli allevatori. «Il pascolo in alcune zone è interdetto – afferma il sindaco – ma siamo preoccupati, bisogna evitare gli allarmismi e tutelare l’economia locale e il comparto turistico. Auspichiamo una comunicazione istituzionale attenta e coordinata, in grado di informare correttamente cittadini e operatori».

Controlli permanenti

In attesa dell’incontro con il prefetto, il sindaco chiede di istituire con urgenza un osservatorio ambientale permanente. «È previsto dagli accordi tra Stato e Regione – continua Milia – ma non è stato mai attivato. Questo organismo dovrà garantire un monitoraggio costante, con il coinvolgimento di Regione, ministero della Difesa e comando militare, con l’obiettivo di garantire una comunicazione basata su dati verificati e un coordinamento istituzionale stabile, a tutela della salute pubblica e dell’economia del territorio. In attesa degli approfondimenti analitici annunciati per le prossime settimane, proseguiranno i confronti con i soggetti competenti interessati». Nei giorni scorsi sul tema dei controlli sono intervenuti anche gli attivisti di A Foras. Gli antimilitaristi sostengono che «il monitoraggio ambientale è chiaramente insufficiente: non vi è diffusione trasparente dei metodi e dei risultati dei rilevamenti, mancano tutte le informazioni necessarie a valutare l’attendibilità scientifica dei rilevamenti, manca una qualsiasi possibilità di raccogliere e valutare in maniera indipendente i dati».

I pastori

I pastori, dopo aver ricevuto al lettera dal Primo Reggimento Corazzato relativa all’interdizione di alcune aree destinate al pascolo all’interno del poligono, aspettano notizie sul loro futuro. Per il momento il bestiame resta nelle aziende che operano nelle terre del poligono. In attesa delle nuove analisi sul suolo programmate tra un mese.

