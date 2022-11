Poligono, il sindaco insiste per gli indennizzi 

Tra le questioni che il Comune sta portando avanti c’è l’apertura della spiaggia di Murtas nei giorni festivi e nei fine settimana e l’apertura delle zone a terra interessate da siti naturalistici e di grande pregio ambientale come Su Fossu e Su Para e Buddidroxa. Per quanto riguarda invece i posti di lavoro «il Poligono può candidarsi ad essere la sede naturale di un polo tecnologico e aerospaziale. Questo si sta pian piano concretizzando, ci sono anche tante competenze e professionalità di Villaputzu pronte per essere utilizzate. Ma non è solo compito del Comune portare avanti politiche di sviluppo industriale. È necessaria la compartecipazione delle aziende, della Regione e del Governo». Regione e Governo che dovrebbero impegnarsi anche sugli indennizzi «affinché ci vengano erogati annualmente in modo da poterli gestire a bilancio». Sandro Porcu, infine, non risparmia una frecciata al leader dell’opposizione Stefano Pili che con una interrogazione nei giorni scorsi ha portato il Poligono all’attenzione dell’Aula mettendo in evidenza, fra l’altro, le pochissime ricadute a livello occupazionale che si registrano sino ad oggi: «Come sempre e oramai da due anni – conclude il primo cittadino – il consigliere Pili non ha nessuna proposta concreta per il bene dei villaputzesi, solo critiche e contestazioni».

«Stiamo facendo il massimo sforzo per lo sviluppo del nostro territorio legato al Poligono ma da soli non possiamo fare molto. La Regione e il Governo centrale dove sono? È ora che facciano sentire la loro voce e ci coinvolgano nei processi decisionali». Ad attaccare stavolta è il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. Un attacco in particolare alla Regione dopo il Consiglio comunale che ha visto l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno con una serie di richieste da inoltrare, appunto, al Poligono e agli enti competenti (in particolare al presidente Christian Solinas e a Giorgia Meloni). Tra le tante l’apertura della spiaggia di Murtas anche d’inverno, il ritorno al couso delle terre militari come accadeva sino al 2011, la trasparenza e l’insistere col dialogo per ottenere subito gli indennizzi e per nuove politiche occupazionali.

Servitù militari

«Per risolvere le criticità che ancora oggi permangono – sottolinea Porcu - occorre che tutti i Comuni interessati da servitù militari e quindi anche Villaputzu possano sedersi nei tavoli dove si prendono le decisioni. Serve un maggiore coinvolgimento dei sindaci per discutere e pianificare il futuro. Su questo punto occorre fare chiarezza». Porcu spiega che «il confronto tra la nostra amministrazione comunale e il Poligono è forte e continuo, manca purtroppo una regia a livello regionale. Questa è stata chiesta più volte ma la Regione e le altre amministrazioni non hanno ancora dato una risposta».

Spiaggia di Murtas

L'opposizione

Secondo Stefano Pili, «il Poligono è sì necessario alla nostra economia ma noi dobbiamo fare valere i nostri diritti. Lo stiamo facendo?». Sarebbe inoltre importante «pubblicizzare a livello nazionale – è una delle richieste di Pili – che a Quirra non c’è inquinamento, che i turisti possono venire con la massima tranquillità». In ogni caso, proprio nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, maggioranza e minoranza si sono trovate d’accordo sull’importanza del Poligono per lo sviluppo economico del territorio. Dal Poligono Interforze del Salto di Quirra, insomma, non si può prescindere.

