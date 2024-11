Poligono e morti: «No all’archiviazione per i quattro generali» 

Il Sindacato dei militari e il Partito dei militari, oltre ad alcuni privati, si sono opposti alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta per omicidio colposo plurimo nei confronti dei generali Giuseppe Valotto (78 anni di Venezia), Danilo Errico (71, Torino), Domenico Rossi (73, Roma) e Sandro Santroni (74, Ancona), ex capi di stato maggiore finiti nell’inchiesta sui presunti effetti di anni di esercitazioni nel poligono di Teulada. A decidere sarà il giudice Luca Melis, davanti al quale ha parlato l’avvocata Caterina Usala che assiste tutte le parti che si stanno opponendo.

A sollecitare la chiusura senza processo del fascicolo è stato il pm Emanuele Secci, titolare dell’indagine. Il 19 marzo, invece, discuteranno i difensori: gli avvocati Guido e Federico Manca Bitti, assieme al legale Luca Montella. Già nei mesi scorsi gli ex alti ufficiali erano stati assolti in Tribunale (con formula piena) dall’accusa di disastro colposo: i giudici avevano pronunciato la sentenza dopo che il pm aveva chiesto, anche in quel caso, prima l’archiviazione e poi il proscioglimento, ricevendo però un’imputazione coatta che il rinvio a giudizio da Gip e Gup. Per la Procura non è possibile accertare un nesso di causalità tra le gravi patologie e il ruolo degli indagati. «C’è stata – sostiene l’avvocata Usala – una violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro durante le esercitazioni nel poligono, soprattutto con riferimento alle prescrizioni fornite dallo stesso Ministero della Difesa già dal 2003 sull’utilizzo dei missili Milan e Tow, dotati di torio, sostanza altamente radioattiva. Misure di protezione omesse, oltre che per il personale militare che operava all’interno del poligono, anche per la popolazione locale».

