Il Comipa boccia le esercitazioni a fuoco nei poligoni della Sardegna nel secondo semestre del 2023. Il Comitato misto paritetico per le servitù militari ha espresso parere contrario. Il Comipa manifesta perplessità anche per l’annunciata piantumazione di alberi per compensare l’ultima esercitazione, “Noble Jump 23”, che è stata «in contrasto con le direttive dell’Unione europea sull’ambiente».

a pagina 5