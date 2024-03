«Poligoni, pale, scorie: ora basta!» 

Quaranta, tanti sono i singoli pubblicati da solista dal pioniere del rap in lingua sarda, Quilo Sa Razza, con il nuovo “Na na na Faidì Codday”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato su YouTube dal lyric video, il nuovo singolo vede Skeptic1 (Ignazio Caddeo) al fianco di Quilo (Alessandro Sanna, fondatore dello storico gruppo Sa Razza), sulla strumentale di Dexter B (Stefano Demontis). Un trio, che porta alta la bandiera di Fluminimaggiore e della Sardegna, sulle note di un pezzo funk, che richiama sonorità classiche dell’hip hop, con la citazione nel ritornello di “Hand On the Pump” dei Cypress Hill, e in cui compare campionata la voce di Ovidio Marras, il pastore eroe di Capo Malfatano, che lottò e vinse contro la cementificazione. Diretto e sarcastico, Quilo, ancora una volta, non rinuncia a lanciare un messaggio, tutto in sardo - «il nostro marchio di fabbrica» - sulle speculazioni e le razzie neo-coloniali, che ancora oggi avvengono nell’Isola. «Questa terra dovrebbe essere un laboratorio artistico e di culture al centro del Mediterraneo, una terra di incontro e invece sta diventando una terra di sperimentazione di ogni tipo: poligoni, pale eoliche, scorie nucleari, speculazioni, centri commerciali, che spuntano come funghi», ci ha raccontato il rapper. «La Sardegna risulta tra le prime regioni per consumo di suolo, ci stiamo cementificando e le leggi lo consentono. Questa canzone serve per dire che siamo stufi».

Una reazione da parte della società e della politica c’è?

«Nonostante ci siano diversi comitati e una discreta attenzione da parte di alcuni sindaci e comuni, non vedo più la voglia dei sardi di opporsi a questa cosa. Insomma, un po’ di colpa ce l’abbiamo pure noi: la nostra è una terra splendida, ma attenzione a non trasformarla troppo in una cartolina per turisti. Qui la realtà è che le strade fanno pietà, i servizi non ci sono, le barriere architettoniche, invece, sono ovunque. E noi cosa facciamo: le pale eoliche? Una pala produce 1 milione di euro all’anno, ma i contadini concedono i terreni a 10 mila euro all’anno, tanto a coltivare non guadagnano più niente. Dobbiamo aprire gli occhi».

Come Ovidio Marras?

«Assolutamente! Tziu Ovidiu ci ha lasciati a gennaio ed era un piccolo grande uomo, che è diventato il simbolo della battaglia contro la cementificazione. Era stato circondato da un’azienda che voleva costruire, ma lui non ha venduto la sua terra, è rimasto lì, ostinato e il tribunale gli ha dato ragione. Il brano non è incentrato su di lui, ma la sua voce, rigorosamente in sardo, perché lui parlava solo in sardo, che ho campionato nel pezzo, è un modo per ricordare la sua figura, un simbolo per chi difende la sua terra e non si abbassa».

Com’è nata la combo con Skeptic1 e Dexter B?

«Veniamo tutti da Fluminimaggiore, a cui sono molto legato e che fu, tra il resto, teatro di un evento significativo: anni fa, sulla nostra bellissima scogliera, volevano mettere un radar militare, ma si formarono dei comitati di cittadini, che vinsero e il radar non fu messo. Fluminimaggiore è un paesino che ha lottato e nel pezzo Ignazio cita questa cosa. E, poi, cosa strana, ma bella, in paese c’è una tradizione hip hop veramente notevole, tanti rapper bravi, che piano piano sto portando dentro la mia discografia».

Cosa spera per la sua terra?

«Che i ragazzi si innamorino della lingua, per questo sto facendo dei laboratori di rap in sardo per i bambini, e che noi sardi non ci rassegniamo. Abbiamo delle risorse incredibili, quindi basta prebende, indennizzi, sovvenzioni: non accontentiamoci!».

