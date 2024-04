Poligoni, decide l’algoritmo: ai Comuni indennizzi dimezzati  

Prima erano 14 ogni cinque anni. Ora oscillano tra 7 e 9. Si sono quasi dimezzati i milioni di euro di indennizzi che il ministero delle Finanze, per conto della Difesa, versa alla Regione che deve distribuirli tra i Comuni “oberati” dalla presenza delle servitù militari. Soldi erogati – di regola in ritardo - per il “disturbo” soprattutto fra Teulada, Sant’Anna Arresi, Perdasefogu, Villaputzu, Ulassai, Villagrande, Decimomannu, Arbus, Villasor e La Maddalena. Calcoli corretti, decide un algoritmo che tiene conto anche delle buste paga distribuite sul territorio, aumentate negli ultimi tempi: a sostenerlo sono i rappresentanti delle Forze armate. L’opinione si scontra con quella di chi difende gli interessi della Regione, che sostiene: i parametri sono stati modificati unilateralmente, nell’Isola si spara come sempre e le dismissioni sono minime. Quei soldi, è la tesi, devono aumentare.

Il tavolo

Lo scontro è andato in scena durante le riunioni del tavolo tecnico sugli indennizzi istituito nell’ambito dei lavori della Cabina di regia sulle servitù. Un organo che doveva essere attivato subito dopo la firma del protocollo d’intesa Difesa-Regione, siglato quando a Villa Devoto c’era Francesco Pigliaru e al ministero Roberta Pinotti. Era il 2017, e solo negli ultimi mesi qualcosa si è smosso. Nel frattempo, per i centri che ospitano i poligoni si è concretizzata la beffa.

Lo scontro

Nel 1990, attraverso un’interlocuzione con la Regione, si arrivò all’erogazione di 27 miliardi di lire destinati ai Comuni. Come sottolineato negli ultimi incontri dal rappresentante della Regione, Gianni Aramu, il risultato fu ottenuto perché era stata evidenziata «in maniera forte la preponderante presenza di demanio militare in Sardegna rispetto alle altre regioni». Nel quinquennio successivo la Regione non fu coinvolta e i contributi furono ridotti unilateralmente. Tornarono a quota 14 milioni (euro) nel periodo 2004-2009 e 2010-2014 «con la ripresa del dialogo». Per essere riportati, ora, «tra i 7 e i 9: negli ultimi anni la Sardegna non è stata coinvolta nelle decisioni sui parametri di determinazione dell’ammontare, come è invece previsto dalla legge: è stato solo preso atto dei decreti ministeriali». Senza contare i ritardi: «I contributi devono essere trasferiti per la parte annuale entro il 31 marzo. Invece è successo che i fondi siano andati in perenzione per non essere erogati».

La Difesa

Per il Ministero al tavolo era presente il tenente colonnello dell’Esercito, Stanislao Corso, che ha parlato di «qualche difficoltà, legata al fatto che l’importo non è stabilito a monte ma dipende dalle disponibilità nelle casse dello Stato» e precisato che «esiste un coefficiente di riparto» sul quale influiscono vari fattori. Il taglio milionario degli ultimi tempi? L’alto ufficiale spiega che si «è registrata la riduzione di superficie sottoposta a servitù militari, con la soppressione di un sito a Siamaggiore, nonché il calo delle esercitazioni a fuoco» ma anche «un aumento delle buste paga militari, con il rafforzamento della Brigata Sassari». Quindi: le servitù danno lavoro, non si possono pretendere ulteriori fondi. I verbali delle riunioni non raccontano di un accordo. Anzi: il tema viene rimandato alla Cabina di regia. Che adesso deve essere ricostituita dalla presidente Todde. E sarà la sua giunta a stabilire se accettare o no le nuove condizioni del governo.

