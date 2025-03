Polifonica, missione a Parigi  

Armonìa. Basta una parola sola per racchiudere la “Polifonica asseminese”, associazione che unisce una ventina di coristi di differenti età accomunati dalla passione per la musica. Dal 13 al 15 marzo il gruppo di voci miste ha partecipato alla 24esima edizione del “Festival corale internazionale 2025” a Parigi, durante il quale si sono esibiti otto cori provenienti da sei differenti nazioni.

La corale asseminese ha rappresentato l’Italia nella chiesa parigina de La Madeleine, dove non sono potuti mancare brani della tradizione sarda accompagnati dalle launeddas di Antonio Ghiani.

Il coro è nato nel Duemila, si è esibito in numerosi concerti e rassegne corali e consta di un repertorio che spazia dal sacro al profano in varie lingue, tra cui sardo e latino. Dal 2019 è diretto dal maestro organista 32enne Giovanni Faedda. La presidente Claudia Lancioni, con i suoi 36 anni, è la più giovane componente del gruppo, mentre la veterana è Eufrosine Piras, 72 anni.

Dentro la chiesa di Santa Lucia, messa a loro disposizione dal parroco don Paolo Sanna e dove ogni lunedì e venerdì si allenano, si respira un’aria serena: «Siamo molto affiatati - raccontano, per l’appunto, in coro - e ci sentiamo come una grande famiglia». La presenza femminile è preponderante: «Stiamo andando alla ricerca di voci maschili». Intanto, tra un vocalizzo e l’altro, ogni occasione è buona per festeggiare: «Facciamo a gara a chi prepara il dolcetto più buono».

Non mancano, tuttavia, le note stonate evidenziate dal giovane maestro: «Sono disciplinati, volenterosi e partecipi - ha commentato soddisfatto Faedda - ma quando qualcuno stona devo necessariamente riprenderlo. D’altronde le dissonanze non si possono camuffare». Prossimi passi? «Partecipare a un concorso. Sarà un motivo di crescita e sperimentazione».

E c’è anche un piccola nota polemica nelle parole rivolte da Lancioni all’amministrazione comunale: «Partecipare ai concorsi internazionali ha un costo elevato per una famiglia. Considerato che il nome stesso dell’associazione fa pubblicità al nostro paese, ci piacerebbe ci venisse concesso un piccolo contributo economico. Risulta demotivante non sentirci considerati, o addirittura esclusi, dal paese del quale portiamo alta la bandiera. Basterebbe un pizzico di sensibilità in più e puntare al ritorno d’immagine che Assemini avrebbe». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA