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Il concerto.
23 maggio 2026 alle 00:10

Polifonica Karalitana, musica e spiritualità 

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Un suggestivo connubio tra musica e spiritualità si appresta a risuonare nel cuore di Cagliari. Oggi alle 20.30 lo storico Santuario di Nostra Signora di Bonaria ospiterà la “Meditazione concerto” intitolata Canzone alla Vergine. L'evento, che promette un'intensa atmosfera di raccoglimento, è organizzato dalla prestigiosa Polifonica Karalitana, storica istituzione che dal 1980 – anno della sua fondazione – funge da Cappella Arcivescovile della Cattedrale cagliaritana. Il concerto offrirà un percorso artistico di alto profilo e vedrà come voce recitante Gilberto Ganassi. A guidare i circa trenta coristi del complesso sarà il maestro Gianfranco Deiosso, fondatore e storico direttore della Polifonica.

Musicista, teologo e organista titolare della Cattedrale dal 1969, monsignor Deiosso ha saputo plasmare negli anni un repertorio monumentale di oltre 400 brani, spaziando con rara competenza dal canto gregoriano alla polifonia moderna.

Ad accompagnare le voci all'organo sarà il talento di Gian Luca Porru, anch'egli organista della Cattedrale di Cagliari. Laureatosi con lode al Conservatorio nel 2025 e oggi specializzando in improvvisazione organistica presso la Conferenza Episcopale Italiana, Porru vanta già un ricco percorso di masterclass internazionali, tra cui spicca l'Accademia svedese di Piteå. Un appuntamento imperdibile con la grande tradizione corale sarda, capace di unire rigore liturgico, cultura e un profondo lirismo, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero.

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