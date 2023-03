Policlinico, otto rinvii a giudizio 

Rinviati a giudizio gli otto imputati per la bancarotta del Policlinico sassarese. A deciderlo, ieri, il giudice per le udienze preliminari Sergio De Luca che ha così accolto le richieste del pubblico ministero Mario Leo, titolare del fascicolo relativo a una vicenda interessata dall’arco temporale 2014-2019 e culminata il 23 gennaio di quest’anno col fallimento della società che gestiva la storica struttura. A finire a processo, per le accuse principali, sono il presidente del consiglio d’amministrazione Piero Bua coi consiglieri Francesco Bua, Edoardo Bene, Giovanni Pinna e Vincenzo Dettori, anche direttore generale nel periodo citato.

Le accuse

Per loro l’accusa è di aver compiuto dei pagamenti allo scopo di favorire alcuni creditori a discapito di altri, una mossa che sarebbe stata fatta per evitare che la società venisse segnalata alla Centrale rischi di Banca d’Italia e “nella consapevolezza fin dal 2014 del dissesto del Policlinico”. Questo a causa dell’esposizione nei confronti del Banco di Sardegna, che sarebbe stato destinatario del «parziale pagamento dei debiti in suo favore, così favorendolo rispetto ad altri creditori che vantavano gradi di privilegio superiori». Le somme versate, secondo l’accusa, andrebbero dai due milioni di euro del 2014 al milione e mezzo del 2018, per un totale di poco più di cinque milioni. Sui cinque imputati anche l’accusa di aver ritardato l’ammissione alla procedura concorsuale, valutando nel bilancio un valore dell’immobile ritenuto dalla procura superiore a quello reale. Che l’ingegnere Luigi Pirino aveva stimato nel 2009 quasi 15 milioni di euro, in considerazione delle potenzialità date al complesso dal Puc, varato proprio in quell’anno dal consiglio comunale. L’inserimento finale nella zona G, così si sostiene nell’imputazione, avrebbe però reso ingiustificata la quotazione conclusiva.

Omessa vigilanza

Di omessa vigilanza sono invece accusati Erasmo Meloni, Franceschino Paschino e Giovanni Pinna Parpaglia anche loro rinviati a giudizio. I tre componenti del collegio sindacale, secondo le accuse, nonostante sapessero dei pagamenti preferenziali voluti dal cda, non si sarebbero attivati per informare l’assemblea dei soci, né per denunciare la situazione al tribunale e neppure promuovendo l’azione di responsabilità. Gli avvocati difensori sono Giuseppe e Bruno Conti, Carlo Pinna Parpaglia, Gianluigi Poddighe, Francesco Iovino, Luigi Esposito, Giovanni Contu e Luca Accardo. La prima udienza è prevista per giugno.