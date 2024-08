Policlinico, intervento al femore su un centenario 

Ha 100 anni l'uomo operato ieri al Policlinico per una frattura al femore. Si trovava nella sua abitazione mentre cercava di spostare una sedia, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Una volta arrivato in ospedale è stato seguito dall'équipe del professor Antonio Capone, composta dai chirurghi Livio Deidda e Daniela Nonne, dall'anestesista Marta Sanna e dal medico specializzando Alessio Pili.

Un intervento all'ordine del giorno per Capone, direttore del reparto di Ortopedia del Duilio Casula e docente dell'Università. «Operare chirurgicamente su persone anziane non è più un'eccezione», spiega, «Ormai le tecniche che usiamo sono sempre più avanzate e il rischio per i pazienti fragili è sempre minore. Basta pensare che l'età media per i pazienti operati al femore è di quasi 85 anni».

La longevità del popolo sardo è nota in tutto il mondo, che sia dovuta al formaggio ben stagionato o alla qualità dell'aria resta tutt'ora un mistero. Certo è che l'età media dell'isola sta gradualmente crescendo, e con lei il numero di ricoveri di persone in età avanzata.«Necessitano di cure particolari», continua, «Il lavoro d'équipe e la collaborazione dei familiari rappresentano un fattore cruciale per garantire loro una speranza di vita migliore. Non operare in molti casi significherebbe condannarli a morte».

