Policlinico, farmacia chiusa  per alcuni giorni 

La farmacia del Policlinico Duilio Casula osserverà alcuni giorni di chiusura al pubblico. Giovedì per festa patronale, l’8 per l’Immacolata mentre la settimana successiva, dal 12 e 15 dicembre, per poter svolgere le operazioni necessarie di inventario. Dal 19 dicembre il servizio di distribuzione farmaci riprenderà la sua normale attività il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 14 e sarà nuovamente possibile prenotare gli appuntamenti per il ritiro del farmaco tramite la sezione dedicata sul sito www.aoucagliari.it.

L'attività del servizio di Farmacia consiste nel provvedere alle necessità delle strutture sanitarie dei tre presidi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria in materia di farmaci, dispositivi sanitari, diagnostici e reagenti. È attivo, inoltre, il servizio di distribuzione diretta sul territorio dei farmaci in dimissione (cioè dei medicinali necessari immediatamente dopo l'uscita del paziente dall'ospedale) e di quelli che non sono distribuiti nella rete farmaceutica privata.

RIPRODUZIONE RISERVATA