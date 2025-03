Policlinico, due studi sulla pancreatite 

La Chirurgia d’Urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria lavora a progetti scientifici incentrati sulla pancreatite, un contributo alla ricerca e al miglioramento dell’assistenza per i pazienti affetti da questa patologia.

«Il primo progetto, denominato Manctra, è un’iniziativa internazionale di cui il nostro reparto è capofila», spiega Adolfo Pisanu direttore di Chirurgia d'Urgenza del Policlinico. «In questo studio, coordiniamo oltre 150 centri da tutto il mondo, collaborando con team di medici e ricercatori per sviluppare e implementare nuove strategie che migliorino l’assistenza ai pazienti con pancreatite acuta. Questo progetto – sottolinea – non solo ci consente di lavorare a stretto contatto con colleghi internazionali, ma anche di raccogliere dati preziosi e identificare le migliori pratiche cliniche a livello globale».Il secondo progetto, chiamato Minerva, è un’iniziativa nazionale finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. «Il nostro reparto coordina 15 centri in tutta Italia per studiare strategie innovative nella prevenzione delle recidive di pancreatite acuta, puntiamo a migliorare l’approccio terapeutico, riducendo il rischio e migliorando la salute a lungo termine dei pazienti».

