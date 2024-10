Policlinico, chiude la filiale del Banco 

Anche Monserrato sarà penalizzata dal processo di razionalizzazione in atto negli istituti di credito a livello nazionale. L’annuncio è del sindaco Tomaso Locci. «Mi hanno contattato dal Banco di Sardegna per dirmi che lo sportello con il personale non sarà più presente al Policlinico».

Nella filiale rimarrà soltanto una cassa continua per prelievi e versamenti. Una situazione con cui stanno facendo i conti diverse altre città dell’Isola, che non fa affatto felice il sindaco. «Ci dispiace innanzitutto per il personale, perché ci stiamo ritrovando ad avere sempre più uffici affidati alle macchine», continua Locci. «Inoltre quello del Policlinico è un punto particolare, dove si recano anche malati e anziani, che necessitano di interfacciarsi con le persone. Ora, se non accompagnati, si troveranno in difficoltà».

L’unica banca in città con gli sportelli fisici rimane la filiale di via Giulio Cesare, dopo che nell’ultimo decennio avevano già chiuso Unicredit e Intesa San Paolo, lasciando una carenza importante del servizio. «Per fortuna abbiamo un ufficio postale efficiente, in cui si possono effettuare determinate operazioni, ma questo non basta». Ecco perché il sindaco spera di attirare nuovi istituti a Monserrato. «Come amministrazione siamo disponibili ad aiutare le banche, anche estere, che vogliano aprire qui», assicura Locci. «La città sta ricrescendo e diventando appetibile dal punto di vista imprenditoriale, sappiamo che gli istituti hanno costi importanti ma il rapporto con le persone è un punto di riferimento fondamentale che non va eliminato».

