Poliambulatorio, visite nel 2026 

Neppure un posto per tutto il 2025 in quasi tutte le agende degli specialisti del Poliambulatorio Asl di Decimomannu. In via Giardini per la maggior parte delle visite bisognerà attendere il 2026. «Alcune figure - ha spiegato Pierpaolo Pateri, direttore generale della Asl 8 di Cagliari - sono molto ricercate, come i cardiologi, altre sono carenti, come gli allergologi, e altre ancora sono attualmente assenti, come i dentisti. Stiamo lavorando per dotare la struttura dei medici mancanti affinché nessuna visita slitti con l’inizio dei lavori per la Casa di comunità». Con il cantiere alle porte la paura dei pazienti è che i controlli medici già prenotati possano subire rinvii e rallentamenti: «Delle 3.300 visite in programma fino a dicembre nessuna verrà meno», ha rassicurato Pateri, «perché i lavori verranno fatti per lotti e la struttura resterà aperta».

L’emergenza

Della ventina di tipologie specialistiche a disposizione le più richieste sono: dermatologo, endocrinologo, oculista, diabetologo, ortopedico e reumatologo. Dopo l’emergenza “ausili sanitari” denunciata a marzo, che aveva privato per più di un mese i pazienti di dispositivi medici essenziali e salvavita, ora è la volta degli esami specialistici: «Per una visita radioterapica sono dovuto andare fino a Olbia - ha raccontato il 79enne Alessandro Desogus - con il conseguente dispendio di soldi per benzina, vitto e alloggio». A Decimo l’attesa sarebbe stata troppo lunga: «Ho accompagnato mio figlio fino a Lanusei per un controllo specialistico», ha raccontato Luciano Mancosu, 60 anni. Mentre per chi ha scelto comunque Decimo le visite prenotate oggi si faranno nel 2026: «La mia visita cardiologica? A gennaio prossimo», ha detto una donna che chiede l’anonimato. Intanto ci si prepara ai lavori previsti al piano terra e alcuni pazienti del consultorio stanno iniziando a fare affidamento su Assemini. Eppure a luglio gli appuntamenti già programmati per il pap test saranno garantiti nella sede decimese.

Le soluzioni

Entro il mese di agosto parte della sede Asl di via Giardini diventerà un cantiere: «Il 15 luglio l’ingegnere ha fatto l’ultimo sopralluogo di verifica - ha proseguito Pateri -, abbiamo espletato tutte le pratiche e siamo quasi pronti per iniziare». Lo scopo è creare il minor disagio possibile e puntare verso l’obiettivo finale: «Il polo socio-sanitario farà da punto di riferimento offrendo servizi sanitari di base, specialistici e diagnostici volti a prevenzione e promozione della salute», ha fatto sapere Pateri: «L’obiettivo è rafforzare l’assistenza territoriale, ridurre il ricorso agli ospedali per problemi di salute gestibili a livello locale e favorire la presa in carico dei pazienti cronici. Il tutto con una presenza medica continuativa, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7». Tra i tanti progetti c’è anche quello di dotare la struttura della figura specialistica odontoiatrica: «Abbiamo indetto un bando per dentisti. Intanto attrezzatura e poltrone nuove di zecca sono già state acquistate».

