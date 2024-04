Poliambulatorio, stop ai vaccini 

Mancano i medici, al poliambulatorio di Guspini non si vaccinano più i bambini. I genitori hanno appreso la notizia dagli uffici di via Montale: «Per le vaccinazioni bisogna andare nella sede di Sanluri». L’ennesima doccia fredda per i residenti costretti ormai da tempo a fare i conti con le carenze nell’assistenza sanitaria di base.

La protesta

Sono molti i cittadini allarmati dopo aver appreso la notizia. Il centro sanitario della Asl, posto accanto all’asse mediano, ha locali idonei alla vaccinazione e nella struttura si recano numerose famiglie che sperano il servizio riprenda al più presto. Cinzia Cadeddu e Daniel Ranieri, sono due giovani genitori di una bambina di cinque mesi: «I primi due vaccini li abbiamo fatti a San Gavino, ma per proseguire l’iter ci hanno comunicato durante la prenotazione che dobbiamo andare a Sanluri». Queste trasferte non si conciliano con le attività lavorative che i genitori svolgono. «Una vaccinazione, che normalmente dura circa 30 minuti, diventa la causa di un’interruzione lavorativa, con richiesta di permesso anche per mezza giornata. Da quanto ci hanno detto, dipende dalla mancanza di medici», raccontano. Una situazione che non è gradita ai residenti del Guspinese. «Sembrerebbe che i dirigenti dell’Azienda sanitaria tengano conto di una centralità geografica e non del numero di bambini residenti. Per fare un servizio più idoneo basterebbe suddividere le prenotazioni per territorio e fare un servizio vaccinazioni nelle due sedi in giorni diversi» dicono i genitori.

Le scuse

Per poter effettuare una qualsiasi vaccinazione, i bambini e gli adolescenti devono essere accompagnati da un genitore o da altra persona purché munita di delega scritta da parte del genitore dove viene specificato il tipo di vaccino da eseguire e viene allegata la fotocopia del documento del delegante e del delegato. Dall’azienda sanitaria del Medio Campidano fanno sapere: «Siamo in una situazione di difficoltà e per questo ci scusiamo con le famiglie e i genitori dei piccoli utenti, ma per ora stiamo garantendo la prosecuzione del servizio di vaccinazione a Sanluri. Siamo in attesa del nuovo concorso che sarà bandito nel mese di maggio 2024, dal quale abbiamo richiesto un numero di medici tale da poter riprendere l’attività sul territorio».

