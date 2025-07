Poliambulatorio: sosta selvaggia, disagi e proteste  

Disagi e proteste a pochi passi dal poliambulatorio Asl in via Turati. Tutta colpa della sosta selvaggia in piazza Marcora che imperversa in tutte le ore del giorno.

Per evitare infatti di lasciare l’auto nelle strisce blu, i veicoli vengono posteggiati lungo i corridoi di passaggio che impediscono il regolare deflusso delle auto. A complicare le cose poi c’è la segnaletica ormai quasi completamente cancellata: le strisce blu non si vedono più e nonostante nel nuovo appalto sia previsto il completo rifacimento in tutte le strade della città, per ora niente è stato fatto.«Non solo parcheggiano fuori dalle strisce, ma arrivano con l’auto fino al giardinetto e si fermano lì davanti ostacolando il passaggio delle persone in sedia a rotelle» commenta Elena Pisu mentre si dirige al poliambulatorio. «Avevano detto che ci sarebbero stati maggiori controlli ma qui regna l’anarchia più completa».Stessa cosa anche lungo via Turati. Anche qui le auto vengono posteggiate fuori dalle strisce blu a intralciare incroci e sopra le strisce pedonali.

Poco prima, altro problema. Per stare all’ombra, file di veicoli, si fermano a bordo strada in viale Marconi davanti alla clinica, ingombrando la carreggiata e creando rischi di incidenti stradali. «Dovrebbero venire a multare», suggerisce una passante che preferisce restare anonima. «Perché parcheggiano addirittura sopra l’attraversamento pedonale rialzato mettendo a rischio i pedoni che già devono attraversare tra le auto che non si fermano». (g. da.)

