Poliambulatorio, posteggi per disabili 

Accesso agevolato al poliambulatorio della Asl di Sanluri per i pazienti disabili del Medio Campidano: sono arrivati i primi due parcheggi riservati davanti all’edificio in via Bologna. Una battaglia vinta da un vecchio vicesindaco, Ottavio Mocci, 83 anni, che da tempo segnala alla Asl e al Comune le difficoltà di chi non può raggiungere con facilità la struttura, con gli accompagnatori obbligati a parcheggiare a distanza.

«Non capisco – racconta Mocci – perché abbiano impiegato così tanto tempo per tracciare delle strisce, considerati anche il costo irrisorio e l’abbondanza di spazi liberi. Certo, meglio tardi che mai. Il grazie a chi si è dato da fare è doveroso. Quando i cittadini collaborano con le amministrazioni, segnalando problemi di qualsiasi natura, i risultati arrivano».

Non è l’unica novità che investe la viabilità della città in questi giorni. C’è un’ordinanza del sindaco, Alberto Urpi, per arricchire la segnaletica stradale con cartelli che impongono lo Stop per dare la precedenza in alcune intersezioni del centro abitato e della frazione di Sanluri Stato. «Abbiamo accolto – dice Urpi – le richieste dei cittadini preoccupati per il traffico intenso e da possibili incidenti dove la ridotta larghezza della carreggiata e la scarsa visibilità non permettono di scorgere l’approssimarsi di altri veicoli». (s. r.)

