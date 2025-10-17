Poliambulatorio, mistero sulla riapertura 

I lavori non si fermano, ma non c’è ancora una data precisa per la fine. La vicenda del Poliambulatorio di Sestu, da dicembre chiuso per restauri e modifiche importanti, ha un nuovo sviluppo, con il parere del commissario straordinario della Asl, Aldo Atzori.

Ad annunciarlo è la sindaca, Paola Secci: «I lavori sono in fase di conclusione», dice da subito. Però, «non è possibile stimare una data per la riapertura perché al termine dei lavori i finanziamenti Pnrr devono essere rendicontati, e valutati da un terzo soggetto indipendente». Non è solo una questione di lavori dunque, ma proprio di procedure inevitabili, e fare previsioni sembra impossibile.

Gli intoppi

Finora è stata quasi una telenovela ricca di colpi di scena. L’ultimo, che ha tenuto col fiato sospeso tutti i cittadini, è stata la scoperta di lesioni sulle pareti, poche settimane fa. Ma, continua la prima cittadina, «sono state immediatamente prese in carico dall'ufficio Tecnico aziendale della Asl, attivando tutte le procedure di garanzia previste dal capitolato d'appalto stipulato con la ditta incaricata per i lavori di consolidamento». L’obiettivo non cambia: trasformare la palazzina di via Dante in una “Casa di Comunità”, come altre previste da Asl sul territorio, un luogo per offrire più servizi ai cittadini. Così come non cambia il disagio che stanno vivendo i cittadini in questo momento: i lavori dovevano finire ad agosto, e intanto tantissimi sestesi non possono accedere ai numerosi servizi del poliambulatorio, dato che a Sestu è stato possibile mantenere solo la neuropsichiatria e il consultorio infantile. I lavori costano più di 800 mila euro, in gran parte con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Forti disagi

Intanto, per qualsiasi esigenza di salute bisogna andare nelle altre strutture Asl: la più vicina è a Monastir. Un disagio importante per tanti, e che è stato spesso discusso anche in Consiglio con interrogazioni della minoranza. «Abbiamo da tempo interlocuzioni con la Asl, e ringrazio il Commissario per l'esaustiva risposta e collaborazione» conclude Secci. «Ma resta la preoccupazione dell'amministrazione che condivide i disagi dei medici, dei sanitari nonché dei cittadini per il protrarsi dei tempi di permanenza dei servizi nella sede di Monastir. In un clima di collaborazione confidiamo in una celere risoluzione e trasferimento a Sestu di questo presidio fondamentale soprattutto per le persone fragili che spesso, non potendosi spostare autonomamente, rinunciano a curarsi o sono costretti a chiedere aiuto».

