Sestu.
14 settembre 2025 alle 00:25

Poliambulatorio, lavori infiniti 

Ancora disagi per i pazienti costretti a lunghe trasferte per le visite 

L’annuncio della chiusura è stato quasi un anno fa, ad ottobre 2024; e a dicembre dopo alcune graduali tappe, il Poliambulatorio di Sestu in via Dante chiudeva completamente i battenti. Tutto per una serie di lavori che la Asl aveva previsto da tempo. Doveva riaprire ad agosto, ma ancora è tutto fermo. E anche se la conclusione del cantiere dovrebbe essere prossima, per ora non ci sono notizie più precise.

Pazienti delusi

Per i pazienti continuano così i disagi. «Svolgo regolarmente analisi, ormai mi sono abituato ad andare a Cagliari e a farmi accompagnare perché le mie gambe non sono più quelle di una volta», dice ad esempio Emilio Mulas. La Asl e il Comune hanno fatto il possibile per limitare i disagi. Il servizio di consultorio familiare e neuropsichiatri infantile per esempio è stato spostato in una Rsa in via Costa, mentre l’ufficio ticket e la guardia medica sono in via di Vittorio, in alcuni locali comunali che in passato ospitavano il centro vaccinale.

Ma il palazzo di via Dante ospitava tanti servizi: cardiologia, dermatologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorino, e altro ancora. Tutti sono stati spostati a Monastir, così chi aveva una visita già prenotata è dovuto andare là. Una situazione difficile da gestire. Per Cristina Soru: «Noi abbiamo dovuto annullare e prenotare altrove. Impossibile andare a Monastir visto che manca un mezzo diretto da Sestu a lì. Un disagio ancora più grande per chi non ha l’auto o è anziano».

Il restyling

Il progetto di restauro della palazzina è sicuramente di quelli grandiosi a cominciare dai costi: più di 800 mila euro, in gran parte finanziati dal Pnrr. Non si tratta solo di un restauro ma della creazione di una “Casa della Salute”, che dovrebbe offrire molti più servizi del passato, e potrebbe esserci anche l’ambulatorio vaccinale, da molto tempo assente a Sestu. La politica intanto non resta in silenzio: «Continuano i disservizi sulle fasce deboli della popolazione», dichiara la consigliera di minoranza di Articolo Uno Anna Crisponi; «e la cosa più importante è che non abbiamo nessun tipo di informazione su quando saranno disponibili i vari servizi del Poliambulatorio». La sindaca Paola Secci spiega: «Sono in costante contatto con la dirigenza della Asl che cerco per quanto possibile di sollecitare. Appena ci sono novità informeremo i cittadini».

