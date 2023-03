Poliambulatorio, lavori infiniti 

L’ex sede della scuola elementare di via Eleonora d’Arborea a Sinnai, trasformata da tempo in sede della Asl, è candidata a diventare “Casa della comunità”. Rientra tra i 50 centri programmati dalla Giunta regionale. Le risorse a disposizione provengono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). «Attualmente – dice l’assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai - l'immobile è concesso in comodato d'uso alla Asl. La “Casa della comunità” sarà di fatto un poliambulatorio potenziato che prevede più figure rispetto a quelle storicamente presenti: diabetologia, fisiatria, dermatologia, ortopedia, ecografia, medicina dello sport. Si aggiungeranno poi infermieri e operatori socio sanitari. Il progetto ipotizza, vista la necessità di più ampi spazi, l'utilizzo, oltre dello stabile dell'ex scuola elementare, anche quello dell'ex pretura, interessati da progetti di ristrutturazione».

La sede di via d’Arborea è chiusa da tempo. Non si annunciano neppure tempi brevi per la riapertura. Dopo la conclusione dei lavori sul tetto e sulle facciate esterne dell’edificio che un tempo ospitava le scuole elementari, ci sono da realizzare ora lavori di riqualificazione della parte interna dell’edificio che sarà trasformata appunto nella cosiddetta “Casa della comunità”. I lavori dovranno essere eseguiti dalla Asl: ancora non si sa neppure quando inizieranno. Un intervento abbastanza complesso che dovrebbe trasformare questa sede in una piccola “cittadella sanitaria” al servizio del territorio.

«Nel contempo – come ha spesso spiegato il sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda – bisognerà intervenire anche per assicurare funzionalità all’ex pretura di via Rossini, per la stabilizzazione e l’integrazione di altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie. A vantaggio, in tutti i casi, degli utenti del Comune di Sinnai e del territorio circostante».

Con la chiusura, per lavori, dell’edificio di via D’Arborea, gli ambulatori sono stati trasferiti in parte nell’ex Pretura dove sono tutt’ora operativi e in altri centri dell’hinterland. Ovviamente con non pochi disagi per gli utenti. Disagi che vista la situazione, sono ancora destinati ad allungarsi nel tempo. (r. s.)

