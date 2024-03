Poliambulatorio, lavori entro settembre 

Può finalmente partire il progetto di riqualificazione del poliambulatorio di piazza Europa. Il Consiglio comunale di Dolianova ha approvato all’unanimità la nuova convenzione con la Asl 8 con la quale l’azienda sanitaria delega il Comune alla realizzazione dell’opera. Era il pezzo mancante per l’avvio del procedimento amministrativo che doterà il paese e il territorio di una struttura moderna ed efficiente. «La riqualificazione del poliambulatorio è una priorità assoluta per Dolianova e per tutto il Parteolla – rimarca il sindaco Ivan Piras – sarà un importante presidio di sanità territoriale».

Il progetto

La struttura è oggi in condizioni di forte degrado. Costruita negli anni ’60, ha ospitato per diverso tempo la sede del Municipio per poi essere destinata ad accogliere gli ambulatori specialistici e l’ufficio ticket. I mancati interventi di manutenzione per oltre tre decenni ne hanno via via limitato la funzionalità fino ad arrivare alla situazione attuale con i forti disagi per gli utenti e gli stessi operatori sanitari. Oggi il poliambulatorio viaggia a ritmi lenti: il numero degli specialisti si è drasticamente ridotto con molti pazienti costretti a rivolgersi ad altre strutture pubbliche e, in caso di urgenza, a quelle private convenzionate.

I tempi

Una situazione pesante per tutto il Parteolla, amplificata dai due anni di pandemia che ora si spera di superare in tempi rapidi: «Entro giugno approveremo il progetto esecutivo e a luglio si farà la gara d’appalto – assicura il sindaco Piras – poi serviranno i tempi tecnici per l’aggiudicazione e l’apertura del cantiere. Presumiamo di affidare i lavori entro i primi di settembre».

Per la riqualificazione del poliambulatorio, il Comune ha ottenuto finanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro erogato in diverse tranche: 370mila euro nel 2019 poi rimodulato a 695mila a cui si sono aggiunti, nel luglio del 2023, altri 500mila euro. Risorse sufficienti per dare gambe al decentramento dei servizi sanitari della Regione con una struttura attrezzata per rispondere a un bacino d’utenza di circa 18mila persone.

Il programma

La sfida delle prossime settimane sarà garantire la continuità delle prestazioni sanitarie con l’individuazione dei locali che, di volta in volta, ospiteranno gli ambulatori durante i lavori di ristrutturazione. Tra le ipotesi in campo, c’è anche il trasferimento dell’ufficio ticket e delle postazioni mediche negli spazi del centro anziani di Piazza Brigata Sassari. «Stiamo discutendo con la Asl sulla dislocazione temporanea degli attuali servizi affinché nessuno venga spostato altrove – spiega Piras – noi metteremo a disposizione tutti i nostri immobili per trovare la soluzione migliore».

Per Dolianova, intanto, arriva un’altra buona notizia: dal Pnrr arrivano altri 218mila euro per la realizzazione della Casa della Comunità, nuovo sistema di riferimento per l’assistenza di prossimità, un luogo fisico facilmente accessibile a cui cittadini potranno rivolgersi per ragioni sanitarie e sociali.

