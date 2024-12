Poliambulatorio, lavori a breve: nuova sede per il centro prelievi 

Un centro prelievi e nuovi locali per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie ai cittadini di Dolianova. A questi due obiettivi stanno lavorando il Comune e i vertici della Asl di Cagliari per scongiurare l’interruzione dei servizi territoriali assicurati fino ad oggi dal Poliambulatorio di Piazza Europa che a breve sarà completamente ristrutturato.

«C’è un confronto continuo con le autorità sanitarie, il nostro obiettivo è mantenere invariati i servizi in essere – dice il sindaco Ivan Piras – abbiamo trovato una soluzione per il centro prelievi che sarà ospitato per tre volte alla settimana nella sede dell’Avis di Piazza Amendola. Contiamo di definire nei prossimi giorni anche l’iter per l’individuazione dei locali che ospiteranno gli ambulatori specialistici».

L’ipotesi più accreditata sembra essere quella della ludoteca comunale a pochi passi dal Poliambulatorio ma, in caso di necessità, il Comune potrebbe mettere a disposizione altri spazi. Per allestire le sale occorrerà qualche settimana. Per questo è importante individuare una soluzione in tempi rapidi per non farsi trovare impreparati. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del Poliambulatorio. Un progetto da 1,2 milioni di euro finanziato dalla Regione che doterà il Parteolla di un centro sanitario moderno ed efficiente, autonomo anche dal punto di vista energetico grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico. (c. z.)

