Poliambulatorio, l’ascensore rimesso in funzione dopo anni 

I pazienti del poliambulatorio quasi non credevano ai loro occhi. Dopo anni di disagi è stato riparato l’ascensore della struttura dell’Asl in via Turati.

Così adesso non ci sarà più bisogno di lunghe attese per riuscire a salire sull’unico ascensore disponibile e nemmeno di sobbarcarsi sette piani a piedi. Arrivato il pezzo necessario per rimettere in modo l’ascensore, gli operai dell’impresa incaricata hanno così potuto procedere alla riparazione.

«Era da un po’ che non mi recavo al poliambulatorio» commenta Marcella Fois, «e l’ultima volta che c’ero stata l’ascensore non funzionava e con mia madre che non stava bene, avevamo dovuto attendere per salire nell’unico a disposizione. Questa volta per fortuna è andata meglio. È assurdo che questo disagio si sia trascinato per così tanto tempo».

Tra una cosa e l’altra, l’ascensore era fuori uso dal 2023. In due occasioni gli operai lo avevano riparato e rimesso in funzione ma dopo appena qualche giorno, il guasto si era ripresentato e davanti all’impianto erano comparse di nuovo le transenne. Con buona pace dei malati e soprattutto degli anziani, costretti a volte a salire a piedi anche con problemi di deambulazione.

Adesso si aspetta che vengano rimesse in funzione anche le scale mobili, ferme, per motivi di sicurezza, da tanti anni.

