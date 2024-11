Poliambulatorio infestato dai topi 

Li hanno visti ovunque. Accanto alle porte, lungo i corridoi e persino nella dispensa dove il personale sanitario consuma pasti veloci. I topi hanno infestato il poliambulatorio di via Monsignor Carchero, costringendo la direzione a intervenire con un piano straordinario di derattizzazione affidato a un’impresa specializzata. L’allarme è scattato nei giorni scorsi quando alcuni dipendenti dell’Asl Ogliastra hanno adocchiato i primi roditori. Dopo un rapido sopralluogo i vertici della struttura non hanno esitato a chiedere aiuto alla ditta esterna per bonificare i locali.

L’allarme

L’emergenza topi è scattata alcuni giorni fa. Un fatto inconsueto ma che si era verificato anche in passato, essendo la struttura al confine con l’aperta campagna. I tecnici e il personale addetto hanno verificato i possibili varchi attraverso i quali i topi sono riusciti a infilarsi all’interno del poliambulatorio, ricostruendo anche le ipotesi di provenienza. È verosimile che i roditori siano arrivati dall’area in cui si sviluppa l’isola ecologica della stessa struttura sanitaria che, da qualche tempo, è sottoposta a un intervento di miglioramento. È dunque probabile che i topi abbiano trovato una corsia preferenziale tramite prese d’aria o qualche infisso lasciato semiaperto. Al netto delle ipotesi sulla provenienza, i dipendenti che li hanno visti aggirarsi tra i corridoi hanno subito segnalato il caso alla direzione. I roditori si sono spinti anche nei locali cottura riservati al personale. «Ora è tutto sotto controllo», rassicura Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì.

Disinfestazione massiva

«Siamo vicini alla campagna e l’inizio dei lavori per l’ammodernamento dell’isola ecologica ha verosimilmente indotto i topi a raggiungere i locali», spiega il medico originario di Villagrande. «In via straordinaria - dice Rubiu - dai locali adibiti a cucinino abbiamo fatto rimuovere tutto il cibo e nel frattempo la ditta specializzata sta intervenendo con una derattizzazione massiva per bonificare tutti i locali. In più stiamo sigillando eventuali vie d’accesso come prese d’aria». Anche ieri le squadre dell’impresa incaricata dalla direzione sanitaria hanno lavorato a pieno ritmo per debellare l’emergenza ratti, ospiti indesiderati all’interno della cittadella sanitaria. «Nessun servizio è stato sospeso e dunque l’utenza non ha subito disagi», puntualizza il direttore.

