Poliambulatorio, il caso dell’ascensore guasto da ormai due anni 

Sembra incredibile ma nulla è cambiato. L’ascensore del poliambulatorio Asl è ancora fuori servizio. Lo è da ormai quasi un anno considerando l’ultima riparazione, che però era durata lo spazio di pochi giorni. A conti fatti quindi è da oltre due anni che i pazienti della struttura non possono contare sul mezzo per raggiungere i vari reparti nei diversi piani.

In funzione, è noto, resta soltanto un ascensore che non è certo sufficiente per i tantissimi pazienti del distretto e che quindi, per evitare file e sovraccarichi, non hanno altra scelta che salire a piedi.

Così si vedono malati con il bastone andare per le scale e persone che non riescono a camminare bene arrivare addirittura fino al settimo piano. E dire che prima dell’estate era stato assicurato che entro poco tempo l’impianto sarebbe stato rimesso a nuovo. Così non è stato e evidentemente il famoso pezzo che si attende da mesi e mesi ancora non è arrivato. La stessa direzione aveva sollecitato la ditta ma tutto è finito con un nulla di fatto.Una storia infinita. «Ormai non ci speriamo più – sospira una paziente -. Il problema è che spesso si inceppa anche l’altro e alla fine tutti devono salire a piedi e non è che chi viene qui sia proprio in perfetta salute».

