Poliambulatorio, frenata dei lavori 

Slitta la riapertura del poliambulatorio di Dolianova. La chiusura dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di Piazza Europa era prevista per fine ottobre ma, con tutta probabilità, se ne riparlerà tra qualche mese. Un esito prevedibile dopo la pubblicazione nei giorni scorsi sull’albo pretorio del Comune delle modifiche al progetto esecutivo con le integrazioni richieste dalla Asl 8 di Cagliari per l’adeguamento del cablaggio della rete dati. Un passaggio che comporterà, si legge nella relazione tecnica, una pesante revisione degli elaborati relativi alle dotazioni elettriche degli ambulatori.

Il cronoprogramma

«Si tratta di interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario. La Asl ci chiede alcune modifiche migliorative, in particolare per l’impianto fotovoltaico e l’ambulatorio dentistico», conferma il sindaco Ivan Piras, «questo causerà uno slittamento dei tempi di consegna dell’immobile. Siamo in attesa del nuovo cronoprogramma da parte delle autorità sanitarie». La nuova modifica del contratto arriva dopo quella richiesta nel maggio del 2025 con alcune varianti in corso d’opera che causarono allora uno stop di due mesi sulla tabella di marcia. I lavori, iniziati un anno e mezzo fa, sono in carico all’impresa siciliana “Arkitettura e Kostruzione” che si è aggiudicata l’appalto per 691mila euro.

Risorse a disposizione

Per la realizzazione dell’opera, compresi i costi di progettazione e gli oneri tecnici, il Comune ha ricevuto dalla Regione un finanziamento di un milione e 200mila euro. La nuova modifica del progetto preoccupa l’opposizione. I consiglieri di minoranza di “Campo Progressista”, Emanuele Cabboi, Marina Floris, Augusto Noli, Andrea Perra e Sara Placido e annunciano la presentazione di un’interrogazione urgente per avere chiarimenti sulle modifiche progettuali e sul cronoprogramma: «Il poliambulatorio è un’opera indispensabile per garantire il diritto alla salute dei cittadini di Dolianova e di tutto il Parteolla. Sarà nostra cura monitorare lo stato dei lavori».

All’ordine del giorno

Tra i punti da chiarire, le scadenze imposte dal Pnrr sulla parte degli arredi. La questione sarà discussa, con tutta probabilità, nella prossima seduta del Consiglio comunale. «A breve, in accordo con la Asl, forniremo una relazione con il nuovo cronoprogramma», promette il sindaco, «è interesse di tutti concludere al più presto i lavori. Una volta terminata la ristrutturazione sarà compito della Asl fare i passi successivi per la ripresa dei servizi sanitari». Un ritorno alla normalità pre Covid atteso da tutto il territorio. Il Poliambulatorio, fino a qualche anno fa, serviva un bacino di oltre 18mila abitanti con gli ambulatori di cardiologia, oculistica, fisiatria, dermatologia e otorino. Pazienti costretti oggi a spostarsi altrove per le visite. Dalla riqualificazione dell’immobile dovrebbe sorgere una Casa di Comunità, struttura già prevista nella programmazione sanitaria regionale, con ambulatori specialistici, consultori, servizi screening e uffici ticket.

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