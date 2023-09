Poliambulatorio, disagi senza fine 

E pensare che dopo ben otto mesi di attesa, il pezzo di ricambio era pure arrivato. Gli operai della ditta lo avevano montato, facendo così ripartire l’ascensore del poliambulatorio dell’Asl in via Turati. Peccato però che la gioia abbia avuto breve durata: dopo appena quattro giorni, ascensore di nuovo fermo e guasto.

Ed è così ricominciata l’odissea per i pazienti che, previa lunga attesa, ora devono utilizzare l’unico impianto disponibile che ieri mattina tra l'altro si è fermato un paio di volte, costringendo tutti ad andare su e giù per le scale.

Sempre in tilt

Sono ormai nove mesi che l’ascensore è guasto, se si esclude quella piccola parentesi di quattro giorni, in attesa appunto di questo pezzo che a quando pare non si riesce a trovare.

«La prossima settimana» assicurano dall’As, «la ditta dovrebbe provvedere a sostituire l’altro pezzo». E sperando che sia davvero la volta buona, nel frattempo restano solo i disagi dei pazienti che anche ieri, sono stati costretti a sobbarcarsi anche sette piani a piedi.

Le proteste

«Cosa devo dire, è così da tempo» sospira Giovanna Franca Dettori 81 anni, «e i disagi sono terribili perché adesso,quando va bene, c’è un solo ascensore a disposizione e per aspettarlo si deve stare in fila. Io mica alla mia età posso fare sette piani a piedi».

Poco distante esce trafelato dalla porta del poliambulatorio anche Efisio Puddu 77 anni, «l’ascensore ha da tempo diversi problemi che sembra non riescano a risolvere. Mia moglie è su una sedia a rotelle e l’ultima volta è stato un incubo, abbiamo dovuto aspettare l’ascensore venti minuti. C’è una cosa che mi chiedo. Ma perché nel privato si riesce a risolvere i guasti in poco tempo e nel pubblico sembra che non importi niente a nessuno e i tempi si dilatano in modo incomprensibile?».

Disagi infiniti

Anna Maria Sedda 82 anni è sfinita e arrabbiata: «Quando sono arrivata non funzionava nemmeno l’altro ascensore» racconta, «e sono dovuta andare a piedi con la stampella. È una vergogna perché stiamo parlando della Asl e non del bar del rione, di un posto dove si presume vadano le persone malate».

Ricetta in mano Paolo Manca, 74 anni, quasi non crede ai suoi occhi: «Sono venuto quattro mesi fa e l’ascensore non funzionava, torno ora e non funziona ancora. E addirittura oggi era in tilt anche l’altro. Io non posso certo fare sette piani a piedi».

Inutile parlare poi delle scale mobili che si erano guastate anni fa e che da allora sono circondate dai nastri bianchi e rossi e senza che nessuno abbia mai provveduto a ripararle. Con buona pace delle migliaia di pazienti non solo quartesi ma di tutto il distretto del Parteolla, che ogni giorno sono costretti ad andare al poliambulatorio per fare le visite o anche solo per prenotarle.

