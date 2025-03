Poliambulatorio, chiuso l’ufficio protesi  

Dopo le chiusure di febbraio era inattivo anche ieri l’ufficio protesico Asl di Decimomannu. E lo sarà probabilmente fino al 25 marzo. La carenza di personale causa ritardi e disservizi che non lasciano tranquilli i degenti e i loro familiari che usufruiscono del servizio per rifornirsi di protesi e ausili all’interno del “Distretto area ovest” dell’Azienda sanitaria. La pazienza inizia a lasciare spazio alla disperazione e qualcuno parla di “interruzione di pubblico servizio”.

Servizi e disservizi

Fiore all’occhiello nel panorama sanitario dell’hinterland cagliaritano, il poliambulatorio di via Giardini è un punto di riferimento per Decimomannu e altri 15 Comuni. Un bacino che conta 130 mila utenti i quali possono usufruire di servizi di base (accettazione sanitaria, prelievi del sangue e analisi di laboratorio), attività specialistiche, Hub vaccinale, guardia medica e consultorio. In ultimo, ma non per importanza, l’ufficio Sau per la scelta e la revoca del medico e l’ufficio per l’assistenza integrativa, protesica e per gli ausili. Questi ultimi contribuiscono all’autonomia della persona, al miglioramento della qualità della vita e alla facilitazione del compito di chi presta assistenza. Tra quelli che la Asl fornisce ci sono gli ausili tecnici, utili a facilitare spostamenti e attività. Non mancano anche i buoni pasto per i celiaci e i dispositivi per i diabetici.

Le proteste

Massimo Cocco, 63enne di Assemini, è stato operato a Milano e ha bisogno di sacche per stomia: «Sono venuto a ritirarle ma l’ufficio era chiuso. Andrò avanti per qualche giorno lavandole, poi dovrò acquistarle in autonomia. Hanno licenziato vari dipendenti ma non posso attendere fino al 25 marzo quando tornerà l’unico rimasto in servizio». Stesso problema per Marta Manca, 35 anni, di Decimomannu: «Ho fatto richiesta di un urocontrol per mio padre allettato. Mi hanno prospettato 40 giorni di ritardo». «Bisogna elogiare l’impiegato dell’ufficio di Decimomannu - ha dichiarato Maddalena Busia, 55enne titolare di un negozio di alimenti senza glutine - che in questi ultimi mesi ha lavorato più di tutti nonostante sia rimasto da solo a occuparsi di tutta la protesica. Serve che la Asl assuma nuovi dipendenti».

