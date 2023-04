Poliambulatorio, ascensori guasti 

Poliambulatorio di Senorbì: serve un potenziamento dei servizi. A sostenerlo con forza e decisione sono i residenti dei paesi della Trexenta e del Gerrei che, da ormai diverso tempo, sono costretti a subire le mille difficoltà legate a un netto ed evidente depotenziamento dei servizi socio-sanitari del distretto territoriale Asl. Oltre alla riduzione delle ore di specialistica (a inizio anno sono andati in pensione numerosi medici e professionisti in servizio da tanto tempo), a peggiorare le cose a volte ci si mettono anche i disservizi tecnici.

Il guasto contemporaneo di due ascensori del Poliambulatorio di via Campiooi ha creato disagi per un’intera mattinata, sino cioè all’intervento dei tecnici avvenuto nel primo pomeriggio. Nel frattempo il personale sanitario ha tamponato il problema accompagnando, di peso e con le carrozzelle, alcuni pazienti anziani e disabili nei piani superiori per consentire loro di sottoporsi alle visite specialistiche programmate. La situazione è presto ritornata alla normalità, ma intanto non si placano le polemiche e i malumori per quello che è considerato un progressivo e gravissimo peggioramento della sanità locale. In attesa dei lavori - annunciati da tempo - per la realizzazione della prima Casa della salute della Trexenta. (sev. sir.)

