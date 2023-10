«Poliambulatori in tilt, ora basta»  

Sta diventando sempre più drammatica la situazione nei poliambulatori di Ales e Terralba per i disservizi creati dalla mancanza di un’adeguata rete internet. Un problema per cui non si possono effettuare prenotazioni o visite programmate. Il presidente del Distretto sanitario territoriale e sindaco di Ales, Francesco Mereu, denuncia: «Un servizio andato letteralmente in tilt. Questa situazione va avanti da oltre due settimane e nonostante abbia trovato la disponibilità del direttore generale della Asl, del direttore del distretto e del responsabile tecnico dell'Areus nel raccogliere le mie istanze, ancora la problematica non si è risolta».

«Persone disperate»

«Ho effettuato personalmente alcuni sopralluoghi nelle due strutture – racconta Mereu - verificando la disperazione delle persone che non possono essere visitate e rimandate a casa. Ho visto persino una persona piangere. Faccio allora appello a quanti possono fare qualche cosa perché la problematica venga risolta nel più breve tempo possibile. Le persone si stanno riversando sulla specialistica a pagamento e in un territorio già povero».

Mereu spera in una rapida soluzione «forse la prossima settimana, in quanto sarà sistemato un ponte radio come mi hanno anticipato dal servizio tecnico di Areus».

La segnalazione

Prima che la situazione diventasse esplosiva, era intervenuto Marco Efisio Pisanu, segretario aziendale della Cisl-Fp. In una comunicazione inviata alla Asl 5 e al Distretto di Ales -Terralba, il sindacalista aveva denunciato il malfunzionamento delle procedure. «Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai lavoratori del Distretto perché, pur avendo più volte comunicato da giugno le anomalie sulle informatiche, ad oggi il problema non è stato ancora risolto. Il disservizio, oltre a non permettere ai lavoratori di espletare le pratiche ordinarie, sta creando notevoli disagi anche all’utenza che si vede costretta a vedere ulteriormente prolungati i già lunghi tempi di attesa delle analisi/visite programmate. Pisanu sottolineava che «anche gli specialisti non riescono ad elaborare le prescrizioni, disagio che allunga ulteriormente i tempi».

