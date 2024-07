Poli opposti e alleanze I partiti italiani guardano alla Francia 

In Francia le desistenze per tentare di arginare il Rassemblement National. In Italia la foto della Bolognina, con i leader del centrosinistra sul palco alla ricerca di un «fronte costituzionale e antifascista», per dirla con le parole dell'Anpi. Non è solo Giorgia Meloni (che ieri ha richiamato i vertici del suo partito dopo il caso Fanpage) a guardare con interesse alla vicenda francese, dove la destra è a un passo dal governo. Anche il campo progressista prende esempio dalle elezioni d’Oltralpe e rilancia la parola d'ordine: «Unità». A partire dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che invita a prendere spunto dal «segnale importantissimo» che viene dagli accordi tra Fronte popolare e liberali nelle circoscrizioni francesi.

Prove di intesa

La leader torna ad appellarsi alla costruzione di un'alternativa «credibile e solida». Stringere alleanze sui temi. Più cauti i vertici del M5S: «L'esempio francese non si può riportare sic et sempliciter in Italia», ragionano, perché la logica “rosso contro nero” qui non ha funzionato. Sovrapposizione tra Italia e Francia fuorviante anche per il segretario di Azione Carlo Calenda. Che tuttavia apre a «un fronte unitario, di cui dovrebbe farsi promotore il Pd», e invita a intese su alcuni temi precisi: scuola, sanità e salari, «una sorta di agenda repubblicana». Rimarca le differenze con M5S e Avs, ma evidenzia il punto d'accordo: «I diritti sociali».

Però c’è chi, in Azione (Enrico Costa) e anche in Italia Viva (Luigi Marattin), vorrebbe ricucire il Terzo polo. I due propongono una petizione per la costruzione di «un forte partito liberal-democratico e riformatore».

Il centrodestra

FdI e Lega aspettano con curiosità l’esito dei ballottaggi francesi: Giorgia Meloni però deve anche correre ai ripari per minimizzare gli effetti della bufera nata dall’inchiesta di Fanpage sull’antisemitismo dei giovani del partito. In una lunga lettera ai dirigenti di FdI, la premier, in attesa delle espulsioni che scatteranno per gli attivisti riconoscibili nei video, si rivolge a chi doveva vigilare o intervenire in tempo, tra i vertici e i volti storici del partito, e non l'ha fatto. O ha sminuito la narrazione dei media, sottovalutando l'eco della bufera.

La lettera ribadisce che «non c'è spazio, in Fratelli d'Italia, per posizioni razziste o antisemite», e che «i partiti di destra hanno fatto i conti col ventennio fascista già decenni fa». FdI ha scelto di «aprirsi a culture politiche compatibili, a chi arriva da percorsi politici diversi dalla destra storica»: Meloni respinge chi «recita un copione macchiettistico» utile agli avversari, non c'è un'immagine pubblica di FdI e una privata. E chi distingue «non è il benvenuto».

In Francia

In vista del secondo turno delle legislative francesi, intanto, si registrano già 218 desistenze: ossia i candidati deputati che, essendo arrivati terzi al primo turno, hanno deciso di ritirarsi dalla corsa per favorire l’altro candidato che si oppone a quello del Rassemblement National di Bardella e Le Pen. Si registra però anche la difficoltà di alcuni esponenti del partito del presidente Macron ad adeguarsi a questo orientamento, nei casi in cui a beneficiare di questa desistenza possa essere un esponente del partito comunista di Mélenchon.

Da registrare anche un’aspra polemica tra gli stessi Le Pen e Macron: la prima ha accusato il presidente di «colpo di Stato» per alcune nomine in programma in questi giorni, l’Eliseo ha replicato invitando a moderare i toni.

