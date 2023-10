Polenta, successo per la sagra  

Quarant’anni e non sentirli. La sagra della polenta conferma di essere uno degli eventi più gettonati non solo ad Arborea ma in tutta l’Isola. E la due giorni che si è chiusa ieri sera lo dimostra: sono arrivati da ogni parte della Sardegna per gustare la polenta e i piatti tipici. «Siamo soddisfatti – ha commentato il presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris – abbiamo festeggiato alla grande i 40 anni di un evento che con il passare degli anni è cresciuto ed è diventato un appuntamento fisso». Fra sabato e domenica i cuochi e le cuoche, i volontari hanno sfornato otto quintali di polenta, una vera delizia per i palati. Ma c’è stato spazio anche per gli eventi collaterali con le esibizioni del coro Monte Grappa di San Zenone degli Ezzelini, il coro Santa Cecilia di Arborea e la Fanfara dei carabinieri della scuola allievi di Roma che ha strappato applausi a scena aperta. E ancora musica con i dj locali.

