Polenta, il richiamo dei sapori 

Quarant’anni di sapori. È un compleanno importante e lo sa bene la Pro Loco che per festeggiare questo anniversario della sagra della polenta ha previsto un programma ricco di gusto, sapori e spettacoli. Sabato e domenica, dunque, l’appuntamento è in piazza Maria Ausiliatrice dove si svolgerà non solo la sagra con le degustazioni dei piatti tipici di polenta ma anche il secondo evento di turismo esperienziale «nonostante le difficoltà incontrate da parte della Regione», fa sapere Paolo Sanneris, presidente della Pro Loco. Mercoledì scorso intanto si è tenuto un piccolo e riuscitissimo antipasto della kermesse con l’incontro che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di Arborea.

In agenda

Per celebrare l’evento tanti ospiti: previsto l’arrivo del Coro Monte Grappa di San Zenone degli Ezzelini, provincia di Treviso; ci sarà il Coro Santa Cecilia di Arborea e la fanfara della Scuola allievi carabinieri di Roma. Inoltre, la partecipazione della cantante Maria Giovanna Cherchi. Le serate del weekend saranno animate dai dj Sandro Azzena e Fabio Casu. Oltre alle performance musicali, mostre, esposizioni e il Mercato di Campagna amica.

Degustazioni

I visitatori potranno degustare la deliziosa polenta a partire dal sabato alle 20 e la domenica dalle 12. Saranno allestiti spazi attrezzati per il pubblico, per garantire un'esperienza confortevole e piacevole. Il programma della sagra si arricchirà inoltre di eventi curati dai giovani della Pro Loco: Festa della birra e una selezione di Fast food per soddisfare tutti i gusti. «Da circa sei anni produciamo la polenta con la cooperativa Produttori Arborea – spiega Sanneris – Grazie alla collaborazione con Coldiretti siamo riusciti a nominarla “Polenta della sagra-Io sono sarda”. Coltiviamo 4 ettari di terreno seminato a mais carriola, per una produzione di circa 140-150 quintali di seme di mais, ovvero 50- 6 0 quintali di farina di polenta. Otto quintali vengono utilizzati per la sagra il resto viene venduto negli spacci della 3A e della Produttori. Per noi è un orgoglio mostrare le tradizioni dei coloni veneti che hanno portato la polenta nell’Isola. La sagra 40 anni fa è stata una scommessa – conclude il presidente Sanneris – è stata la prima sagra della polenta veneta, ma da subito è stata molto apprezzata».

