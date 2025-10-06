Polenta e laboratori per 400 alunni 

Per far conoscere le origini e la storia del territorio i 400 studenti della scuola primaria e dell’infanzia di Arborea oggi ricevono una merenda speciale a base di polenta. In piazza Maria Ausiliatrice possono partecipare inoltre ai diversi laboratori promossi dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, la Coldiretti e le aziende locali che mettono a disposizione i loro prodotti. «L’obiettivo della manifestazione didattica è quello di avvicinare i più giovani alla gastronomia locale per far sì che questa continui nel tempo - spiega il presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris - Durante i vari laboratori i bambini capiranno inoltre che si tratta di un alimento povero ma sano. E naturalmente si mangerà; per l’occasione assaggeranno la polenta fritta, molto saporita, ma anche tantissimi altri prodotti del territorio come la carne, i bocconcini di formaggio e il miele. È una appuntamento che va avanti da 15 anni, sempre molto apprezzato anche dai docenti». Appuntamento quindi dalle 9 fino a tarda mattinata. Si tratta di un appuntamento che anticipa la sagra della polenta che andrà in scena sabato 18 e domenica 19 sempre nel centro storico. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA