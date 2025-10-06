VaiOnline
Arborea.
07 ottobre 2025 alle 00:29

Polenta e laboratori per 400 alunni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per far conoscere le origini e la storia del territorio i 400 studenti della scuola primaria e dell’infanzia di Arborea oggi ricevono una merenda speciale a base di polenta. In piazza Maria Ausiliatrice possono partecipare inoltre ai diversi laboratori promossi dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, la Coldiretti e le aziende locali che mettono a disposizione i loro prodotti. «L’obiettivo della manifestazione didattica è quello di avvicinare i più giovani alla gastronomia locale per far sì che questa continui nel tempo - spiega il presidente della Pro Loco, Paolo Sanneris - Durante i vari laboratori i bambini capiranno inoltre che si tratta di un alimento povero ma sano. E naturalmente si mangerà; per l’occasione assaggeranno la polenta fritta, molto saporita, ma anche tantissimi altri prodotti del territorio come la carne, i bocconcini di formaggio e il miele. È una appuntamento che va avanti da 15 anni, sempre molto apprezzato anche dai docenti». Appuntamento quindi dalle 9 fino a tarda mattinata. Si tratta di un appuntamento che anticipa la sagra della polenta che andrà in scena sabato 18 e domenica 19 sempre nel centro storico. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu