Polemiche sullo stato di salute dell’uliveto di “S’Ortu Mannu” 

«La situazione dell’uliveto plurisecolare de S’Ortu Mannu si aggrava e quella de Sa Reina diviene altamente critica. Siamo vicini al punto di non ritorno e a nulla sono valsi gli studi condotti e i monitoraggi fitopalogici, biomeccanici ed ecologici».

Divampa la polemica a Villamassargia per un post sui social del botanico Gianluigi Bacchetta, ex direttore dell’Orto Botanico di Cagliari. Nell’intervento del botanico (anni fa collaboratore del Comune proprio riguardo l’uliveto), si parla di «sfruttamento economico che nulla ha a che fare con il rispetto del sito». Parole che hannoa contrariato sindaca ed addetti ai lavori del progetto di cure fitosanitarie in corso da oltre un anno (redatto e supervisionato da università di Sassari e Laore) che ha del tutto risanato l’uliveto. Nella bagarre è finita anche Romina Zanda, titolare dell’agriturismo S’Ortu Mannu “A casa mia”, che ha consigliato di «svolgere sagre ed eventi fuori dall’uliveto» e chiesto di «salvaguardarlo dalle polveri sollevate dalle auto». Pino Floris, agrotecnico e direttore del cantiere di cura, contesta le parole di Bacchetta: «L’uliveto va trattato come un monumento ma anche vissuto come è sempre è stato fatto. Gli allarmi sono ingiustificati: lo stato di salute è ottimo». Incredula la sindaca Debora Porrà: «Abbiamo già spostato gli eventi nell’area vicina al parcheggio. Non comprendiamo questi attacchi dato che da sempre privilegiamo la salute delle piante rispetto alla fruizione turistica del sito.

