Polemiche sulla grotta di Luca 

Per ore sui social la grotta è stata di Baunei, poi le scuse: no, è di Urzulei. Intanto, dieci metri sotto, Luca Olmetto contava le ore, tra domenica e lunedì. È la grotta di Gorroppeddu. Resa celebre alle cronache solo perché ha quasi inghiottito un uomo, lo speleologo 31enne di Codrongianos. La cavità è nei limiti amministrativi di Urzulei, il campo base dei soccorsi è stato allestito in territorio di Baunei. Da qui la confusione, poi la rettifica del sindaco Stefano Monni. I confini sono diventati materia di polemica tra esperti.

Il chiarimento

L’intervento è avvenuto alla destra orografica della Codula che arriva da Gorroppeddu (Ghirovai), fuori dal canyon e vicino al sentiero che riporta all’ovile di Ghirovai. In quell’area, i confini passano più in alto, sulle creste in alcuni tratti, in altri si spostano. «A seguito di ulteriori verifiche - recita la nota del Comune di Baunei - abbiamo accertato che il luogo dell’intervento, inizialmente indicato come ricadente nel nostro territorio comunale, si trova in realtà in quello di Urzulei, seppure in una località molto vicina al confine tra i due Comuni. Per una questione di chiarezza, evidenziamo che era stata indicata l’ubicazione in Comune di Baunei sulla base delle informazioni fornite e confermate dalle forze impegnate nelle operazioni di soccorso». Da qui le scuse: «Ci scusiamo con il Comune e la cittadinanza di Urzulei per l’incolpevole errore e rinnoviamo la nostra vicinanza alle forze impegnate nelle operazioni di soccorso».

Le condizioni

L’operazione più difficile, quella sotto la montagna, è riuscita. Ora inizia l’altra, quella della riabilitazione. L’intervento di martedì sera alla gamba destra per il grave trauma da schiacciamento riportato nella grotta di Gorropeddu è riuscito. Luca Olmetto, estratto dopo 27 ore nel Supramonte di Urzulei, dove era arrivato insieme alla compagna, resta ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Francesco di Nuoro. È vigile e cosciente. Continua le terapie del caso. La prognosi resta riservata. Per salvarlo, tra domenica e lunedì scorsi, sono stati mobilitati 78 uomini, tra Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Protezione civile, oltre a mezzi a terra e aerei.

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