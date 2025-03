Polemiche sul verde pubblico: «È in stato di abbandono»  

Il gruppo di minoranza “Noi per Domusnovas” attacca la maggioranza con un duro volantino sulla gestione del verde pubblico. «Basta ciò - scrive il gruppo guidato da Maria Giovanna Carta - che hanno già espresso i cittadini riguardo alla potatura di alcuni lecci in via Cagliari (il riferimento è alla forte polemica per la capitozzatura di due lecci all’altezza del distributore Q8): di quelle fronde rigogliose che davano il benvenuto ai turisti restano solo degli anonimi alberi scheletriti. Inoltre quest’amministrazione ha dato il colpo di grazia al viale lasciandolo a tratti privo di alberi soprattutto nella parte destra verso l’uscita per Iglesias nella quale il marciapiede risulta spoglio ed anonimo». Nel mirino anche l’alberatura di via Nuraghe («Non in ordine e con pericoli di visibilità per il transito dei veicoli») e l’imminente passaggio al sintetico del manto erboso dell’impianto Paolo Putzolu: «Un vero delitto cancellare l’erba naturale che era un patrimonio per il paese». In chiusura ancora critiche: «C’è completo disinteresse per il verde pubblico: per altri due anni e mezzo Domusnovas sarà un paese arido e con ingressi anonimi. Noi ci meritiamo altro, un paese curato». Stringata la replica della sindaca Isangela Mascia: «Gli uffici sono aperti tutti i giorni per dare informazioni sul verde pubblico e sui motivi delle scelte compiute. Noi stessi ci affidiamo agli uffici ed agli esperti, lo faccia anche chi critica per evitare poi di scrivere cose poco chiare». (s. f.)

