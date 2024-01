Polemiche sul marciapiede ristretto Il Comune: «Ci staranno più auto»  

In arrivo più parcheggi in via Satta, ma con una riduzione del marciapiede. Operai al lavoro da inizio settimana: nella prima parte, sul lato destro tra via Tola e via Farina, stanno sistemando la strada in vista della novità. Il nuovo marciapiede, che arriva a poco più di un mese dal rifacimento dell'asfalto, sarà largo 1,50 metri rispetto ai circa 2,50 precedenti: questo per far posto a una diversa segnaletica orizzontale. «Metteremo le macchine a spina di pesce e i parcheggi raddoppieranno: l'obiettivo è aumentarli, visto che non sono mai sufficienti», annuncia l'assessore alla mobilità Alessio Mereu, con gli stalli che prima avevano circa 25 posti. «Siccome è una zona, come tante altre, dove ne mancano contiamo così di recuperarne diversi. Li facciamo solo da un lato, altrimenti sarebbe stato necessario chiudere tutta la strada».

Al momento i lavori in via Satta sono dall'incrocio con via Tola sino al numero civico 98, poi si vedrà se proseguire anche sul lato opposto. Stessa cosa nel tratto di strada fra via Farina e via Alghero, dove dopo aver rifatto l'asfalto non è ancora stata ripristinata la segnaletica orizzontale e si può parcheggiare non a pagamento. «L'idea è farlo su entrambi i lati, non subito, e lasceremo comunque lo spazio per il passaggio dei pedoni e per posizionare i mastelli. Non è scontato il restringimento pure nel tratto fino a via Alghero: dobbiamo valutare i costi, quando finiremo l'intervento attuale vedremo», fa sapere l'assessore Mereu.

Nonostante l'aumento dei parcheggi, residenti e commercianti di via Satta non sono molto contenti. «È uno scempio ridurre così il marciapiede: la nostra richiesta è interrompere subito i lavori, sarebbe a scapito dei residenti e a vantaggio solo di Parkar», sbotta Giuseppe Marras, che abita nella zona interessata. «In via Dante stanno allargando i marciapiedi, a noi li restringono: era una delle poche cose carine di questa strada, bisognava discuterne coi residenti. E si rischia che una persona con un passeggino, non possa passare fra marciapiede stretto e mastelli».

Sull'altro lato, Silvia Agabio titolare dell'omonimo negozio segnala i disagi: «Hanno fatto i primi lavori a dicembre, abbiamo speso per le luminarie ma con un cantiere di fronte. Lavorare in questa zona per chi non ha parcheggio è invivibile, ma per me sarebbe meglio si rimanesse com'era prima». Sui parcheggi c'è chi è più speranzoso: «Ne abbiamo persi tanti, così si recupererebbe qualcosa», dice Basilio Gioi.

