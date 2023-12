Polemiche sul centro sportivo polivalente 

Dopo appena due anni dalla sua riapertura, al termine di una ristrutturazione durata tre anni, il Comune ha pubblicato una nuova manifestazione di interesse per la riqualificazione e l’ammodernamento del centro polivalente Raffaele Piras, in via Le Serre. L’avviso è rivolto a società e associazioni sportive che per “contendersi” lo spazio devono presentare un progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria, per la rigenerazione, la modernizzazione e per la successiva gestione degli spazi.

Affidamento

«Come abbiamo promesso ai cittadini nel nostro programma elettorale volto alla valorizzazione del patrimonio comunale, abbiamo fatto questa manifestazione di interesse per affidare la struttura a soggetti che abbiano le capacità gestionali e che propongano un piano di investimenti», afferma l’assessore al patrimonio, Carlo Secci. «La struttura è già stata oggetto di interventi da parte del Comune che l’ha resa idonea allo svolgimento delle attività sportive, ma ora è sottoutilizzata». Per il restyling la precedente Giunta, sempre guidata da Pietro Pisu, ha speso oltre un milione di euro. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento della pista di atletica e del campo da calcio in erba con la nuova irrigazione, i servici igienici e le tribune a norma per il pubblico, la ristrutturazione del campo a calcio a 5 e un nuovo impianto di illuminazione.

Impianto moderno

«Ora servono investimenti importanti per renderla moderna e innovativa, al passo con i tempi e con le esigenze richieste dall’utenza», prosegue Secci, «e l’amministrazione non può fare questo, ma vigilerà sulla gestione e sul rispetto del progetto proposto per fare in modo che i cittadini abbiano la possibilità di fruirne a costi vantaggiosi in modo che il Comune non debba più sostenere nessuna spesa di mantenimento».

La polemica

I gruppi di minoranza “Quartucciu nel cuore” e quello misto, invece, trovano strano che l'attuale maggioranza stia avviando una nuova procedura per interventi di ammodernamento e rigenerazione di «un impianto su cui ha investito recentemente ingenti somme con l'utilizzo di fondi pubblici», attaccano i consiglieri Michela Vacca e Franco Paderi. «La struttura nel suo complesso non dovrebbe rientrare nella fattispecie disciplinata dall'articolo citato nella manifestazione d’interesse, ma ci riserviamo di approfondire con maggiore dettaglio. Sarebbe davvero lesivo per l’ente se oggi si scoprisse che i lavori recentemente effettuati sono ritenuti vetusti».

