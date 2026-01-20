Polemiche sul Carnevale 

Manca meno di un mese alla grande sfilata del carnevale che il 15 febbraio, a San Gavino, vedrà la partecipazione dei carri allegorici dei maestri locali della cartapesta, ma anche di quelli provenienti da altre parti della Sardegna.

La macchina organizzativa è già in moto anche grazie ai 40mila euro stanziati dal Comune, ma non mancano le polemiche perché il programma non è ancora stato divulgato. «Ci sono ritardi nell’organizzazione del carnevale che invece deve essere un argomento da tenere nella dovuta considerazione e programmazione, vista l’importanza di questa manifestazione per San Gavino», dice il consigliere di minoranza Nicola Orrù. Molto critico anche il consigliere d’opposizione Nicola Ennas: «A meno di un mese dal carnevale storico sangavinese e con una cifra considerevole stanziata per l’evento, non si è ancora fatta adeguata pubblicità. Non c'è un programma, non si conoscono le intenzioni dell’organizzatore e dopo la precedente edizione sottotono ci aspettavamo fatti concreti e non ancora parole. San Gavino ha una tradizione, ma tutte le iniziative di celebrazione e divulgazione della storia carnevalesca sono estemporanee, cosicché non è attrattivo per l’investimento di risorse economiche e umane di pubblico e privati in attività durature e continuative con le scuole e le associazioni. Confidiamo nella passione dei carristi sangavinesi che contribuirà in modo determinante alla buona riuscita sotto il profilo dello spettacolo». Intanto nelle ex casermette i gruppi storici e anche quelli più recenti sono al lavoro giorno e notte per costruire le opere in cartapesta che sfileranno per la grande sfilata a San Gavino e in altre cittadine della Sardegna. Lamentele a parte, la passione per la kermesse non manca e riunisce persone di ogni età.

Chi è convinto che quella del 2026 sarà un’edizione speciale è l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «Il carnevale storico sangavinese celebra 40 anni di storia, passione e partecipazione collettiva e torna dal 12 al 17 febbraio con un’edizione straordinaria. Sono quarant’anni di creatività popolare, identità condivisa e lavoro comunitario che rendono questo carnevale un patrimonio vivo del territorio e dell’intera Sardegna. Quest’evento sarà organizzato dall’associazione Enti Locali ed è sostenuto con forza dall’amministrazione comunale e dalla Regione per essere sempre più grande, inclusivo e partecipato».

