Polemiche sui social per le celebrazioni non interrotte 

In vari gruppi social è divampata la polemica tra sabato e ieri per la decisione di proseguire a Sestu i festeggiamenti civili in onore di Sant’Antonio, anche dopo la notizia della tragica morte del 16enne, Mariano Olla. Vari utenti si sono lamentati, ma in tanti hanno comunque difeso la scelta del comitato di non interrompere il programma.

«La festa non ci fa dimenticare i problemi e le tragedie del mondo», ha detto Ignazio Perra, per il comitato festeggiamenti che, prima della serata musicale di sabato, ha disposto un minuto di silenzio e raccoglimento, «esprimiamo un profondo pensiero di vicinanza nei confronti della famiglia di Mariano Olla. Siamo un comitato in onore di un Sant’Antonio e, sia per questi nuovi venti di guerra che per questa nuova tragedia che ha colpito Sestu, abbiamo già pregato e continueremo a farlo. Per ora vogliamo ricordarlo con un minuto di silenzio».

Ma nei social non sono mancate le proteste, con molti utenti (spesso anonimi) che hanno chiesto la sospensione delle celebrazioni civili per il santo, com’era accaduto a metà marzo quando, per la morte di un 19enne in incidente stradale, era stata cancellata la sfilata di carnevale con i carri allegorici. «In un momento così doloroso», scrive un utente, «ci saremmo aspettati rispetto, silenzio e vicinanza alla famiglia distrutta dal dolore. E invece… si festeggia». In piazza, però, in tanti hanno condiviso la scelta del comitato di non cancellare gli appuntamenti in programma che, in ogni caso, si sono svolti con rispetto e con una modalità molto sobria.

RIPRODUZIONE RISERVATA