Polemiche su sicurezza e viabilità 

Una seduta straordinaria del consiglio comunale per discutere della messa in sicurezza della Sp2 Villamassargia-Carbonia, che comprende anche il progetto di realizzazione di una nuova rotatoria all’altezza dell’ingresso di via Puccini. È la richiesta protocollata dai consiglieri di opposizione Rita Caboni, Pierluigi Palmas, Franco Porcu, Marco Tronci e Fabio Secci che comprende anche l’audizione dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu e la presenza auspicata dei consiglieri regionali del territorio.

«Vogliamo aggiornare la popolazione e fare il punto - spiega Fabio Secci - anche riguardo alle interazioni in corso con gli enti preposti. La sicurezza poi, è necessaria in tutto il paese e mi chiedo perché non disponiamo ancora, come in tutti i comuni, dei dissuasori di velocità nonostante una delibera dell’agosto 2022 li prevedesse». Pronta la replica della sindaca Debora Porrà: «Nessun problema a parlare del tema ma la richiesta non sarà accolta perché il regolamento prevede un’istanza firmata almeno da un quinto dei consiglieri comunali e non da due». La sindaca contesta anche l’appartenenza di Secci alla minoranza nonostante il consigliere abbia ufficializzato la propria uscita dalla maggioranza (di cui era capogruppo) il 5 dicembre scorso: «Resta in maggioranza a meno che non arrivi una nota in cui il gruppo “SiAmo Villamassargia” lo accolga. Da regolamento non può costituire gruppo unico nel Misto come chiede: il gruppo non può avere un solo consigliere». Secci, cita invece norme e sentenze sostenendo che «basta una modifica del regolamento».

